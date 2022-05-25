Ryzen (/ˈraɪzən/, рус. ра́йзен) — торговая марка микропроцессоров транснациональной корпорации AMD

Недавно компания AMD поделилась более подробной информацией о серии Ryzen 7000 и платформе AM5, запуск которых намечен на третий квартал этого года. Пока все видели только рендер, показывающий, как выглядит новый дизайн IHS для новых чипов, который заметно отличается от предыдущих процессоров AMD, но с появлением инженерных образцов появляются новые утечки. В видеоролике, опубликованном на этой неделе, компания MSI впервые показала нам процессор серии Ryzen 7000 во плоти.

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На YouTube было выложено новое видео от MSI, демонстрирующее процесс установки процессора AM5, которое затем было удалено. Хотя видео больше не транслируется, его существование было хорошо задокументировано. Твит пользователя Ghost_Motley все еще позволяет нам увидеть название видео, а Videocardz смог сделать скриншоты до того, как видео было удалено. Теперь, без лишних слов, перед вами первый взгляд на настоящий процессор Ryzen 7000, рядом с официальным рендером, который AMD выпустила в начале недели:









Это не окончательная, розничная версия процессора, а скорее инженерный образец для тестирования производителями своих будущих продуктов, таких как материнские платы или модули памяти. Если мы увеличим масштаб чипа, то сможем увидеть его OPN-код и год производства. Этот конкретный образец был создан в 2021 году, и, основываясь на предыдущих утечках бенчмарков, мы можем предположить, что представленный здесь образец - это 16C/32T Ryzen 9 7950X, если предположить, что AMD не внесет никаких изменений в схему наименования процессоров.

AMD планирует выпустить процессоры серии Ryzen 7000 позднее в этом году, вместе с первыми материнскими платами AM5.

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