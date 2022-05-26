Call of Duty: Warzone — мультиплатформенная free-to-play компьютерная игра в жанре многопользовательского шутера

Созданная на основе игры Modern Warfare 2019 года, игра Warzone с трудом справлялась с тем, чтобы со временем масштабироваться с быстрыми темпами развития, наблюдаемыми в играх Battle Royale. Однако ее успех породил создание гораздо более индивидуального и продуманного продолжения, которое, как сообщается, будет включать в себя допросы в стиле Rainbow Six и многое другое.

Инсайдер Том Хендерсон недавно раскрыл 5 новых функций, которые появятся в Call of Duty: Warzone 2. Самой интересной из них является новая функция допроса, которая, как утверждается, "очень похожа на функцию допроса в Rainbow Six Siege", что означает, что игроки смогут допрашивать павших, но не убитых врагов, чтобы узнать местоположение их товарищей. К счастью, это не сильно повлияет на ход игры, поскольку, судя по всему, это будет своего рода дополнение к функции казни, уже включенной во многие последние игры серии COD.

Вторая новая функция - это изменение системы брони. Вместо того чтобы использовать только бронепластины, в Warzone 2 будет использоваться система брони, похожая на аналогичную систему в Apex Legends, где вы можете приобрести бронежилеты разных уровней, каждый из которых позволяет устанавливать большее количество пластин.

Как и во многих других Battle Royale играх, в Warzone 2 будет присутствовать система сумок, позволяющая более гибко подходить к выбору типа и количества различного оружия, снаряжения, боеприпасов и прочего.

Warzone 2, по слухам, будет включать в себя Pro Perks. Эти перки можно будет получить при разграблении крепостей. Кстати, о крепостях. Это новое дополнение к Warzone 2 будет включать охраняемые ИИ локации с необязательными целями. Выполнив их, вы сможете получить новую экипировку, награды за убийства и вышеупомянутые профессиональные навыки.

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