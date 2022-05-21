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Появились характеристики видеокарты Nvidia GTX 1630

Nvidia — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе
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На этой неделе появились слухи о новой видеокарте Nvidia GeForce, в которых утверждалось, что GTX 1630 скоро выйдет на рынок. В то время у нас не было больше информации, но всего через день появились новости о спецификациях и дате выхода. Согласно порталу VideoCardz, Nvidia GeForce GTX 1630 будет использовать графический процессор TU117-150, основанный на 12-нм технологическом узле. Чип будет содержать 512 ядер CUDA с тактовой частотой 1800 МГц. По сравнению с GTX 1650, ядер меньше, но тактовая частота выше, что может объяснить, почему TDP по-прежнему составляет 75 Вт. Что касается подсистемы памяти, то мы имеем 4 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 12 Гбитс по 64-битной шине памяти, что дает максимальную пропускную способность 96 ГБс. Что касается даты выхода карты, то она должна состояться уже 31 мая, но, учитывая, что это начальный уровень GTX-серии, Nvidia не будет устраивать презентацию по этому поводу. Вместо этого компания, скорее всего, сосредоточится на новых и перспективных архитектурах GPU во время своего ключевого выступления на Computex на следующей неделе.

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