По мере того, как мы движемся к полностью цифровому будущему, где все доступно одним нажатием кнопки, не выходя из дома, все еще остается место для традиционных способов ведения дел. По инициативе Джеффа Кейли (Geoff Keighley) предстоящий фестиваль Summer Games Fest можно будет увидеть в нескольких кинотеатрах IMAX.

Объявив об этом в Твиттере, создатель Summer Games Fest Джефф Кигли сообщил, что "IMAX объединяется с нами для #SummerGameFest 9 июня и @TheGameAwards в декабре!", сказав:

"Именно так: Смотрите все раскрытия, сюрпризы и анонсы вместе со своими друзьями в избранных кинотеатрах IMAX для полного погружения 🙂 Это будет круто! IMAX LIVE!"

Углубляясь в причины этого шага, Кейли заявил: "С #SummerGameFest мы создаем глобальное событие нового поколения - децентрализованные физические мероприятия для сообщества в IMAX, большие шоукейсы от нас и партнеров, контент для игры дома и многое другое!".

реклама

В заключение Кейли сказал: "Это будущее, и это хорошо: мы только начинаем!". Поскольку все больше и больше фильмов выходят в прокат на цифровых платформах, впечатления от посещения кинотеатров стремительно меняются - особенно после появления COVID. Поэтому очень интересно видеть, как некоторые из крупнейших игровых событий проецируются на самые большие экраны. Летний фестиваль игр стартует 9 июня.