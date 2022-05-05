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Hangar 13 работает над новой трилогией Mafia на движке Unreal Engine 5

Mafia — серия компьютерных игр в жанрах шутера от третьего лица и приключенческого боевика
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На этой неделе Hangar 13 попала в заголовки газет. Студия Mafia 3 в течение последних нескольких лет работала над рядом проектов, а теперь, похоже, у нее есть план по созданию новой трилогии игр Mafia на движке Unreal Engine 5.

На этой неделе глава студии Hangar 13, Хейден Блэкман, покинул компанию. Наряду с этой новостью, источники Kotaku утверждают, что Mafia 4 сейчас находится на ранней стадии разработки, и что студия планирует выпустить полноценную трилогию-приквел к оригинальным играм.

Разработкой Mafia 4, по всей видимости, будет руководить Ник Бейнс и студия Hangar 13, расположенная в Брайтоне, Великобритания. Игра все еще находится на ранней стадии разработки под кодовым названием "Nero" и положит начало новой трилогии игр серии.

После множества проблем с собственным движком в Mafia 3 и недавних ремастерах трилогии Mafia, Hangar 13 переходит на Unreal Engine 4. Ряд других известных студий также недавно отказались от собственных инструментов, чтобы использовать Unreal Engine 5 для будущих проектов, включая CD Project Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) и Crystal Dynamics (Tomb Raider, Marvel"s Avengers).

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