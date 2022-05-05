Сегодня компания Acer представила новый высокопроизводительный конвертируемый и прочный хромбук Acer Chromebook Spin 514, оснащенный новыми процессорами AMD Ryzen 5000 C-серии на базе архитектуры AMD "Zen 3" и графикой AMD Radeon, также представленной сегодня. "Постоянное сотрудничество Acer с AMD привело к созданию отмеченных наградами Chromebook, которые обеспечивают новейшую мощную производительность в тонком и легком корпусе", - сказал Джеймс Лин, генеральный директор подразделения ноутбуков, бизнес ИТ-продуктов, Acer Inc. "Пользователи Acer Chromebook расширили границы возможностей своих Chromebook и могут сделать еще больше с новым Acer Chromebook Spin 514 на базе Ryzen".

"Мы гордимся сотрудничеством с компанией Acer и представляем новый Acer Chromebook Spin 514 на базе процессоров AMD", - сказал Саид Мошкелани, старший вице-президент и генеральный менеджер клиентского подразделения AMD. "Благодаря лидирующей производительности процессоров Ryzen 5000 C-серии новейший Chromebook от Acer оснащает потребителей технологией, которая ставит совместную работу и эффективность на передний план в каждом классе, офисе и творческом пространстве".

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Новый Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H) позволяет легко справляться с многозадачностью благодаря новейшим процессорам AMD Ryzen 5000 серии C на базе архитектуры AMD "Zen 3". Новый Acer Chromebook Spin 514 справится со всеми задачами - от ведения личных финансов до запуска новейших приложений для повышения производительности. Графика AMD Radeon обеспечивает плавную визуализацию при игре в облачные игры и потоковой передаче новейшего контента на 14-дюймовом сенсорном IPS-дисплее Chromebook с разрешением Full HD. Благодаря стеклу Corning Gorilla Glass дисплей защищен от царапин и повреждений. Кроме того, внимание будет приковано к захватывающему изображению благодаря яркой цветовой гамме 100% sRGB и ультраузкой боковой рамке 6,1 мм (0,24 дюйма).

Научные работники и студенты смогут насладиться превосходной видеосъемкой во время конференц-звонков и онлайн-занятий с помощью веб-камеры Acer Chromebook Spin 514 с разрешением Full HD и технологией уменьшения бликов. Насыщенный звук дополняет решение для конференц-связи благодаря двойным микрофонам и двум направленным вверх динамикам. Затвор камеры защищает конфиденциальность после завершения звонков и занятий.

Прочность военного класса MIL-STD 810H в сочетании с алюминиевыми верхней и нижней крышками обеспечивает необходимую защиту, чтобы пользователи могли использовать устройство везде, куда бы их ни привела работа, занятия и развлечения. Конвертируемая конструкция Chromebook Spin 514 оснащена шарнирами на 360 градусов, что позволяет использовать его сенсорный дисплей в четырех различных режимах: дисплейный режим для презентаций, планшетный режим для развлечений, режим клешни для ввода с клавиатуры и режим палатки для использования в небольших помещениях. 10-часовое время автономной работы позволяет пользователям работать в любом режиме в течение всего дня.

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Новый Acer Chromebook Spin 514 оснащен функциональными возможностями, включая быстрый Wi-Fi 6, обеспечивающий надежную производительность и подключение, а также два порта USB Gen 2 Type-C и дополнительный HDMI для подключения периферийных устройств, зарядки устройств и передачи данных. Навигация плавная и точная на прочном тачпаде Corning Gorilla Glass, а дополнительная клавиатура с подсветкой повышает производительность при различных условиях освещения.