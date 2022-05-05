Утилита GPU-Z обновилась до версии v2.46.0
TechPowerUp выпустила последнюю версию TechPowerUp GPU-Z, популярной утилиты для получения информации, диагностики и мониторинга графической подсистемы. В версии 2.46.0 добавлена поддержка AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT. Также улучшена поддержка графических процессоров Intel Arc "Alchemist". Добавлена поддержка редких видеокарт, таких как GeForce RTX 2050 на базе GA107 и NVIDIA A30. Также улучшена поддержка iGPU на базе Xe LP в мобильных процессорах "Alder Lake" и GPU Glenfly. Основной драйвер GPU-Z был обновлен и больше не требует CPU с поддержкой SSE2. Драйверы AMD серии 2022 правильно обозначены как "AMD Software". Исправлена ошибка чтения Resizable BAR на видеокартах AGP.
Добавлена поддержка AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX 6650 XT
Улучшена поддержка Intel ARC
реклама
Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 2050 (GA107), NVIDIA A30
Обновленный драйвер больше не требует SSE2 совместимого процессора
Исправлено сообщение о 2022 драйверах AMD как "Crimson"
Исправлено обнаружение Resizable BAR на системах с AGP картой
Исправлено сообщение "email me my validation id", которое не отправляло никаких писем
Добавлена поддержка iGPU на Alder Lake Mobile
Добавлена поддержка GPU Glenfly
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила