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Утилита GPU-Z обновилась до версии v2.46.0

GPU-Z — бесплатная прикладная программа для отображения технической информации о видеоадаптере
[ ] для раздела Блоги
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TechPowerUp выпустила последнюю версию TechPowerUp GPU-Z, популярной утилиты для получения информации, диагностики и мониторинга графической подсистемы. В версии 2.46.0 добавлена поддержка AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT. Также улучшена поддержка графических процессоров Intel Arc "Alchemist". Добавлена поддержка редких видеокарт, таких как GeForce RTX 2050 на базе GA107 и NVIDIA A30. Также улучшена поддержка iGPU на базе Xe LP в мобильных процессорах "Alder Lake" и GPU Glenfly. Основной драйвер GPU-Z был обновлен и больше не требует CPU с поддержкой SSE2. Драйверы AMD серии 2022 правильно обозначены как "AMD Software". Исправлена ошибка чтения Resizable BAR на видеокартах AGP.


СКАЧАТЬ GPU-Z 2.46.0


Добавлена поддержка AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX 6650 XT

Улучшена поддержка Intel ARC

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Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 2050 (GA107), NVIDIA A30

Обновленный драйвер больше не требует SSE2 совместимого процессора

Исправлено сообщение о 2022 драйверах AMD как "Crimson"

Исправлено обнаружение Resizable BAR на системах с AGP картой

Исправлено сообщение "email me my validation id", которое не отправляло никаких писем

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Добавлена поддержка iGPU на Alder Lake Mobile

Добавлена поддержка GPU Glenfly

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