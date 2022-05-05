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Rambus приобретает Hardent

Rambus Incorporated — финансовая организация, являющаяся лицензиаром технологий
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Rambus Inc., поставщик ведущих в отрасли чипов и кремниевых ИС, делающих данные быстрее и безопаснее, сегодня объявила о подписании соглашения о приобретении Hardent, Inc. ("Hardent"), ведущей компании по электронному проектированию. Это приобретение пополнит команду инженеров мирового класса в Rambus и ускорит разработку решений по обработке CXL для центров обработки данных следующего поколения. Имея 20-летний опыт работы в области полупроводников, компания Hardent, обладающая знаниями мирового класса в области проектирования, верификации, сжатия и кодов коррекции ошибок (ECC), предоставляет ключевые ресурсы для инициативы Rambus CXL Memory Interconnect Initiative.

По словам Люка Серафина, президента и генерального директора Rambus, "благодаря требованиям передовых рабочих нагрузок, таких как AI/ML, и переходу к дезагрегированным архитектурам центров обработки данных, отраслевой импульс для решений на базе CXL продолжает расти". "Присоединение высококвалифицированной команды разработчиков Hardent дает ключевые ресурсы, которые ускорят реализацию нашей дорожной карты и расширят наш охват для удовлетворения потребностей клиентов в решениях для центров обработки данных следующего поколения". "Культура Rambus и история лидерства в области технологий идеально подходят для Hardent", - сказал Саймон Робин, президент и основатель Hardent. "Команда с нетерпением ждет присоединения к Rambus и рада стать частью глобальной компании, продвигающей будущее решений для центров обработки данных". Кроме того, Hardent привнесет дополнительные ИС и услуги в портфель кремниевых ИС Rambus, что позволит расширить клиентскую базу и выиграть в проектировании автомобильных и потребительских электронных приложений. Ожидается, что сделка будет завершена во втором календарном квартале 2022 года и не окажет существенного влияния на результаты.

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