Rambus приобретает Hardent
Rambus Inc., поставщик ведущих в отрасли чипов и кремниевых ИС, делающих данные быстрее и безопаснее, сегодня объявила о подписании соглашения о приобретении Hardent, Inc. ("Hardent"), ведущей компании по электронному проектированию. Это приобретение пополнит команду инженеров мирового класса в Rambus и ускорит разработку решений по обработке CXL для центров обработки данных следующего поколения. Имея 20-летний опыт работы в области полупроводников, компания Hardent, обладающая знаниями мирового класса в области проектирования, верификации, сжатия и кодов коррекции ошибок (ECC), предоставляет ключевые ресурсы для инициативы Rambus CXL Memory Interconnect Initiative.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила