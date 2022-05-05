Расширенное издание Dying Light доступно бесплатно для всех владельцев Standard Edition
Techland объявила, что расширенное издание игры Dying Light теперь доступно бесплатно для всех владельцев стандартного издания. Начиная с сегодняшнего дня, каждый игрок, владеющий Стандартным изданием, будет автоматически обновлен до Расширенного издания.
Dying Light Enhanced Edition включает в себя пакет расширения The Following. Кроме того, оно содержит 4 DLC, включая новый игровой режим, новый контент, оружие и скины.
Techland также выпустила исправление, устраняющее некоторые ошибки. Например, исправлена система многопользовательского подбора игроков. Кроме того, исправлена система приглашений как для отправки, так и для получения приглашения. Кроме того, исправлена ошибка, которая могла возникнуть при запуске игры с контроллером PS4/Xbox.
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