Флагманская видеокарта текущего поколения от AMD, Radeon RX 6900 XT, может быть приобретена всего за $949. Американский ритейлер Newegg выставил на продажу видеокарту GIGABYTE RX 6900 XT Gaming OC по такой цене. Цена может быть снижена до $899, если воспользоваться скидкой Newegg. GIGABYTE RX 6900 XT Gaming OC - это бюджетная модель RX 6900 XT с собственным уникальным стилем, расположенная на ступень ниже карты AORUS Master, но при этом разогнанная на заводе, а ее система охлаждения держит карту более холодной, чем эталонный дизайн. Ознакомьтесь с нашим обзором этой карты.

Снижение цены на RX 6900 XT означает, что новая RX 6950 XT от AMD может быть не за горами. Некоторые источники утверждают, что эта карта сравнится с GeForce RTX 3090 Ti, самой быстрой видеокартой NVIDIA этого поколения. RX 6900 XT все еще остается очень быстрой видеокартой и может потягаться с RTX 3080 Ti.



