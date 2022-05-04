За последние несколько лет Microsoft значительно расширила список своих студий-первопроходцев за счет приобретения других известных разработчиков. Похоже, скоро мы увидим плоды этого труда, так как, по словам одного из инсайдеров отрасли, на предстоящей выставке игр для Xbox будут представлены практически все студии-первопроходцы.

Во время последнего эпизода Xbox Ultimate Podcast инсайдер отрасли Рэнд Аль Тор обсудил предстоящую выставку Xbox Games Showcase (которая состоится 12 июня), заявив, что "по слухам" он слышал, что почти каждая внутренняя студия Xbox представила что-то для выставки.

При этом стоит отметить, что хотя некоторые студии даже представили несколько проектов для шоу, не все из них будут "показаны", поскольку Microsoft хочет уложиться в 90 минут.

Независимо от того, будут ли показаны десятки игр на предстоящем мероприятии, обнадеживает тот факт, что в разработке у Microsoft находятся десятки игр, которые уже достаточно далеко продвинулись в процессе, чтобы быть показанными публично.

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С момента запуска Series X|S в конце 2020 года на Xbox не было выпущено ни одной игры нового поколения. Надеемся, что предстоящая демонстрация окажется именно тем, что нужно Microsoft, чтобы вдохновить фанатов на будущее.