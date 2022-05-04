Прошло почти два года с тех пор, как Ubisoft впервые анонсировала Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Из-за реакции на первоначальный трейлер Ubisoft быстро отложила игру, чтобы учесть отзывы. Затем игра была отложена еще раз и еще раз, казалось, что она застряла в аду разработки. Теперь проект полностью меняет студию.
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Вчера вечером в очередном обновлении Ubisoft подтвердила, что ремейк The Sands of Time был перенесен в новую студию. Ранее проект находился в разработке в Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai. Теперь проектом будет заниматься Ubisoft Montreal, одна из флагманских студий издательства, при поддержке индийских студий.
"Это решение нелегко нам далось и стало переломным, и теперь команда, используя наработки студий Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, получит время, необходимое для перегруппировки и переосмысления, чтобы предоставить фанатам лучшие впечатления от этого ремейка старой доброй классики всех времен, когда он наконец-то будет готов", - говорится в заявлении.
Ремейк Sands of Time висит в разработке довольно долгое время до того, как было объявлено о его выходе, но реакция фанатов на новый визуальный стиль, похоже, внесла свои коррективы в планы Ubisoft. Совсем недавно Ubisoft планировала выпустить игру в текущем финансовом году, который закончится в марте 2023 года. Однако, учитывая, что проект переезжает из одной студии в другую, можно ожидать, что этого больше не произойдет.