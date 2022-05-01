Quantic Dream была вовлечена в крупный публичный судебный процесс, который начался в 2018 году после разоблачения несколькими французскими СМИ, утверждавшими, что студия страдает от враждебной рабочей среды. Хотя во время судебных разбирательств студия категорически отрицала эти сообщения, сейчас Quantic Dream выпустила заявление, в котором показала множество способов, с помощью которых они пытаются исправить ситуацию в студии.

В преддверии 25-летия студии (2 мая 2022 года) высшее руководство Quantic Dream, включая основателя Дэвида Кейджа, обратилось к блогу студии, чтобы объяснить, как они решают проблему токсичной рабочей среды, сказав:





"Мы хотели бы поделиться тем, что Quantic Dream находится в процессе переоценки нашей практики, чтобы убедиться, что культура нашей студии остается благоприятной, безопасной и уважительной по отношению ко всем. Сегодня мы хотели бы поделиться некоторыми фактами и действиями, которые мы предприняли, чтобы укрепить нашу приверженность созданию уважительной, доброжелательной и поддерживающей студии".

Хотя полный список изменений можно найти ЗДЕСЬ , ряд заметных улучшений включает в себя "партнерство с организацией ЛГБТКВ+ для консультаций по аутентичному представлению персонажей, историй и тем ЛГБТКВ+ в наших играх", а также "принятие в команду лидера DEI (Diversity, Equity and Inclusion), со специальным бюджетом, выделенным на инициативы DEI".

Если проблемы все же возникнут, студия уже перестроила свой внутренний процесс, "позволяя любому сотруднику анонимно сообщать о проблемах на рабочем месте через неисполнительных сотрудников".

Первоначальный ответ Quantic Dream на обвинения был разочаровывающим, позволив гордыне затуманить то, что действительно важно: своих сотрудников. По прошествии времени после судебных разбирательств отрадно видеть, что Quantic Dream признала свои промахи и, похоже, пытается их исправить.