Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Quantic Dream пытается улучшить культуру своей студии после судебных исков

Quantic Dream (с англ. — «Квантовая мечта») — французская студия, занимающаяся разработкой и издательством компьютерных игр
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Quantic Dream была вовлечена в крупный публичный судебный процесс, который начался в 2018 году после разоблачения несколькими французскими СМИ, утверждавшими, что студия страдает от враждебной рабочей среды. Хотя во время судебных разбирательств студия категорически отрицала эти сообщения, сейчас Quantic Dream выпустила заявление, в котором показала множество способов, с помощью которых они пытаются исправить ситуацию в студии.

В преддверии 25-летия студии (2 мая 2022 года) высшее руководство Quantic Dream, включая основателя Дэвида Кейджа, обратилось к блогу студии, чтобы объяснить, как они решают проблему токсичной рабочей среды, сказав:

"Мы хотели бы поделиться тем, что Quantic Dream находится в процессе переоценки нашей практики, чтобы убедиться, что культура нашей студии остается благоприятной, безопасной и уважительной по отношению ко всем. Сегодня мы хотели бы поделиться некоторыми фактами и действиями, которые мы предприняли, чтобы укрепить нашу приверженность созданию уважительной, доброжелательной и поддерживающей студии".

Хотя полный список изменений можно найти ЗДЕСЬ, ряд заметных улучшений включает в себя "партнерство с организацией ЛГБТКВ+ для консультаций по аутентичному представлению персонажей, историй и тем ЛГБТКВ+ в наших играх", а также "принятие в команду лидера DEI (Diversity, Equity and Inclusion), со специальным бюджетом, выделенным на инициативы DEI".
Если проблемы все же возникнут, студия уже перестроила свой внутренний процесс, "позволяя любому сотруднику анонимно сообщать о проблемах на рабочем месте через неисполнительных сотрудников".
Первоначальный ответ Quantic Dream на обвинения был разочаровывающим, позволив гордыне затуманить то, что действительно важно: своих сотрудников. По прошествии времени после судебных разбирательств отрадно видеть, что Quantic Dream признала свои промахи и, похоже, пытается их исправить.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

quantic dream
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
9
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
6
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
29
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (N7600P)
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
27 апреля 2022 25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
18 апреля 2022 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биржа Binance приступила к конфискации криптовалюты со счетов родственников российских политиков
27
Переход Эфира на PoS случится только в 2023г – снизить доходы майнеров поручено Бомбе сложности
20
В РФ создадут закон о конфискации криптовалют, а биржи обяжут раскрыть данные кошельков россиян
12
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 32 000р
34
Блогер купил 14 компьютеров за 36 000р – что можно найти в старых офисных ПК в 2022 году
16
Энтузиаст за три часа смог запустить Windows XP на процессоре Pentium с частотой 1 МГц
9
Отечественный аналог Play Market установили 100 тысяч пользователей за неделю
2
Твит Илона Маска про Coca-Cola и кокаин стал вторым по популярности в мире
15
Флагманские видеокарты NVIDIA дешевеют – за месяц реальные цены в магазинах РФ упали на 50 000р
14
Россияне требуют запретить деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. на территории РФ
62
Линейка СЖО TEAMGROUP SIREN пополнилась моделью с 360-мм радиатором
+
В Госдуму РФ внесен законопроект "о майнинге"
13
Биткоин продолжает дешеветь, а эксперты Cryptonews ожидают падения ниже $30 000 и прихода криптозимы
5
Science: Результаты исследований более, чем 18 тысяч собак показали, что порода собаки не определяет ее поведение
5
Sony против геймеров – объединение тарифов PS Plus и PS Now блокируется с целью увеличить прибыль
+
DSA: Илон Маск намерен продвигать свободу слова в Twitter, но Евросоюз против
8
Сервис прямых трансляций Twitch прощается с функцией «Друзей»
+
В Сеть утекла запись геймплея многострадальной Skull & Bones — игроки увидели в ней очередную Assassin’s Creed
+
Башенный кулер с картонным вентилятором протестировали на современных процессорах Intel
8
Hardwaretimes: графические процессоры Radeon RX 6000 вернулись к рекомендованным ценам, RTX 3000 на очереди
8

Популярные статьи

Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов
18
О криминальном прошлом Nintendo
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
9
Ускоряем SATA SSD от Samsung с помощью технологии Samsung Rapid
+

Сейчас обсуждают

Rey.B.
00:16
Так и его в смартфоне только название.
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
Rey.B.
00:13
Помню, в детстве любил сливочную помадку, со сроком годности 3 часа. Переход с молочного жира, на пальмовый, позволяет ей храниться 3 года. И заполнять ею полки магазинов. Очень большого числа магазин...
На Европу и РФ надвигается дефицит пальмового масла – цены на продукты питания вырастут в разы
Rey.B.
00:07
Галиматья... В Корее, Вьетнаме, Ираке, Афгане, США воевали жертвуя своими солдатами. На Украине.... "Наёмникам" даже платить не надо. И самое современное оружие поставлять так же ни к чему.
Для игры Heroes of Might and Magic III создали карту Украины
Chybais
00:06
Так делить удобней Букраину ))
Для игры Heroes of Might and Magic III создали карту Украины
Rey.B.
00:06
В поддержку Украины... теперь каждый сможет повоевать на Украине....
Для игры Heroes of Might and Magic III создали карту Украины
Crazik
00:02
Какая разница, сайт то Российский, о том что у них там подешевели, можно и на английском прочитать кому надо. Вы где нибудь видели что бы на каком нибудь Gamer nexus или Hardware Unboxing писали о том...
Hardwaretimes: графические процессоры Radeon RX 6000 вернулись к рекомендованным ценам, RTX 3000 на очереди
ChAS
23:59
В СССР пальмовое масло, которое стали ввозить только с 1977 года, применялось в основном в маргарине. А сейчас эта гадость везде.
На Европу и РФ надвигается дефицит пальмового масла – цены на продукты питания вырастут в разы
wolfire
23:57
мне все 3 понравились в третем оружие поинтереснее есть самое эффективное скорострельное оказалось
Создатель Dead Space готовится скоро полноценно показать свой новый хоррор The Callisto Protocol
Chybais
23:56
Купил у перекупов и облажался..перекупы то поди за 1000р в лучшем случае купили..и сбагрили нубо блогеру.
Блогер купил 14 компьютеров за 36 000р – что можно найти в старых офисных ПК в 2022 году
wolfire
23:56
мотошпрот
Инсайдер: новая часть Forza Motorsport уже в стадии бета-тестирования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем