Quantic Dream пытается улучшить культуру своей студии после судебных исков
Quantic Dream была вовлечена в крупный публичный судебный процесс, который начался в 2018 году после разоблачения несколькими французскими СМИ, утверждавшими, что студия страдает от враждебной рабочей среды. Хотя во время судебных разбирательств студия категорически отрицала эти сообщения, сейчас Quantic Dream выпустила заявление, в котором показала множество способов, с помощью которых они пытаются исправить ситуацию в студии.
"Мы хотели бы поделиться тем, что Quantic Dream находится в процессе переоценки нашей практики, чтобы убедиться, что культура нашей студии остается благоприятной, безопасной и уважительной по отношению ко всем. Сегодня мы хотели бы поделиться некоторыми фактами и действиями, которые мы предприняли, чтобы укрепить нашу приверженность созданию уважительной, доброжелательной и поддерживающей студии".
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