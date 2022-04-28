Overwatch 2 — многопользовательская компьютерная игра в жанре шутера от первого лица

На этой неделе состоялся запуск бета-версии Overwatch 2. Неожиданным шагом стало то, что компания Blizzard заключила партнерство с Twitch и предоставила доступ к бета-версии практически всем, кто вчера зашел на сайт и посмотрел стрим по Overwatch 2. Как выяснилось, желающих получить доступ оказалось гораздо больше, чем ожидалось, что привело к самому большому дню Overwatch на Twitch.

реклама

Игроки, надеющиеся попасть в бета-версию Overwatch, вчера все смотрели стримы Overwatch 2 или, по крайней мере, вели стрим в фоновом режиме. Около 200 стримеров приняли участие в запуске бета-версии OW2, собрав 1,5 миллиона одновременных просмотров - самый высокий показатель за всю историю Overwatch.

Из-за того, что на получение дропа претендовало так много людей, развертывание бета-доступа происходит немного медленно. Может пройти до часа, прежде чем бета-версия появится в вашей учетной записи Battle.net после того, как вы заявили о получении доступа через Twitch. Если вы подали заявку, но не подключили свой аккаунт battle.net к Twitch, то получение доступа может занять больше времени.

Бета-версия Overwatch 2 позволяет впервые взглянуть на PvP-режим игры, который перешел от формата 6v6 в Overwatch 1 к 5v5. В бета-версии представлены все карты и герои из оригинальной игры, а также несколько совершенно новых карт и один новый играбельный герой. В игре также будет основной PvE-режим, но на данный момент он недоступен для игры. Выход Overwatch 2 ожидается в 2023 году.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке 7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр RTX 3080 подешевела в 2.5 раза - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб