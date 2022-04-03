Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны

Дисплей AORUS FМ43U – это высококачественная скоростная QD-матрица с диагональю 43-дюйм (частота обновления 144 Гц, время отклика 1 мс по методике MPRT), новейший цифровой видеоинтерфейс HDMI® 2.1
[ ] для раздела Блоги
4
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Небольшая предыстория. Начинал я работу за ПК в конце 90х за ЭЛТ мониторами, потом у меня всегда были только IPS мониторы. В 2005 я купил IPS 20 дюймов NEC 2070NX, в 2012 году IPS 30 дюймов DELL U3011, в 2017 году IPS 43 дюйма Philips BDM4350UC. Филипс меня устраивал, вот только подсветка стала неравномерной. Появились вот такие два пятна у подсветки.

реклама

Я продал этот монитор на Авито с доставкой через Почту России на расстояние чуть больше 1500 км. Получив монитор на почте и принеся его домой, покупатель увидел такую гирлянду у подсветки. Как видите, Почта проапгрейдила монитор, слава богу не разбили совсем.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Но претензий не было, и цена монитора была на минимальном уровне. Но мы отвлеклись от основной темы повествования. Помимо проблем со светодиодами захотелось более высоких частот, как никак 2022 год на дворе и пора бы уже использовать в разрешении 4К частоты выше, чем 60 Гц. Самый дешевый вариант был AORUS FV43U, заказал его в ДНС 7 февраля 2022 за скромные по тем временам 70999 р. Вот, собственно, он.

реклама

 

Достоинства: Большая диагональ, разрешение 4К, частота 144Гц, HDMI 2.1, геймерские настройки, пульт как у телевизора, USB-hub, все нужные кабели в комплекте. Недостатки – не радует меня VA матрица.

В ДНС на тот момент он был на 10 тысяч дешевле, чем самая низкая цена на Яндекс Маркете. Наверно была какая-то акция, потом цена выросла до общероссийского уровня. Я заметил, что там матрица VA, но не придал этому значение, раньше я с ними не сталкивался.

Я подумал, что у производителей было достаточно времени, чтобы довести их до ума. После IPS матрица VA – это просто ужас. Просто кошмар. Естественных цветов как на IPS добиться нереально никак. Углы обзора отсутствуют полностью. Но даже сидя строго по центру экрана из-за большой диагонали видны засветы по бокам. Если отклониться в любую сторону от центра – экран заливается желто-белесым цветом. Это не баг, это фича. Также по центру был битый пиксель, один, он горел синим цветом на темных тонах. На светлом его не было видно. Это не гарантийный случай, просто еще ложечка дегтя.

реклама

Этот монитор может понравиться только тем людям, которые работали только за TN или VA мониторами. Не знаю, существуют ли такие люди в природе. 

Возможно, адепты VA матриц скажут, что у VA необычайно глубокий черный, а у IPS черного не бывает. Что ж, это правда, если на экране есть действительно черная область RGB (0.0.0), то на VA она будет очень черная, а на IPS глубокого черного не будет. Но, если цвет не черный, а хотя бы на 1 пункт любого цвета палитры RGB будет отличаться от (0.0.0), то уже никакого черного на VA не будет, псевдочерное полотно ярко засветится желтым.

Монитор не умеет работать с G-Sync. Ну как бы производитель и не обещал поддержку G-Sync, да и NVIDIA не сертифицировала этот монитор на совместимость, но почему-то обзорщики пишут, что монитор поддерживает. Так вот нет.

При включении G-Sync в Панели управления NVIDIA монитор начал полностью выключаться, потом включаться, потом снова выключаться. И так постоянно, пока не отключишь G-Sync. Но эти выключения были только при открытии определенный программ, связанных с обработкой графики. Просто на рабочем столе монитор никак себя не проявлял с плохой стороны. Но если запустить такие программы как paint.net, редактор ACDSee, Vegas Pro, монитор начинал вырубаться. Как будто падал в обморок, закрывал глаза, просыпался, видел, что запущено какое-то из таких приложений – снова вырубался.

реклама

Повторюсь, поддержка G-Sync не заявлена, но все-таки как-то неприятно.

Еще один не баг, а фича – при включенном HDR становятся недоступны все настройки монитора. Это можно было бы простить, если бы в режиме HDR монитор показывал хорошую картинку, но нет. Яркость запредельная, у черных шрифтов на белом фоне белая аура. Чтобы понизить яркость и повысить четкость шрифтов придется вырубать HDR.

Могу ли я рекомендовать данный монитор к покупке – нет. Я не советую этот монитор ни для каких целей.

Данный монитор я купил в ДНС, ужаснулся, и сдал его обратно до истечения 7 дней. Большое спасибо управляющему магазина ДНС Технопойнт, что пошел мне на встречу и разрешил поменять этот полностью исправный монитор на телевизор. Сразу после того, как я его сдал обратно, продавцы подняли цену до 91999 р. И его кто-то купил. Сейчас он продается за 108500.

Еще тогда я знал, что с покупкой техники тянуть никак нельзя. Телевизор LG OLED55B1RLA я получил взамен монитора в последний спокойный день 21 февраля 2022 за 91099 р (70999 зачли + добавил 20100 р), а уже 22 февраля он стоил за 94499 р, 23 февраля – 124999 р (успел тогда еще заскринить на память), с после 24 февраля пропал из продажи в ДНС, но на Маркете пока еще встречался по цене свыше 160 000 р. Сегодня в ДНС он стоит за 140000.

Телевизор отлично дополнил ноутбук. У него такой глубокий черный, что глубже просто некуда, как будто бездна смотрит на тебя.

В настройках телевизора использую настройку – оптимизация игр, больше ничего не настраивал. Я пробовал играться с ручными настройками, коих у этого телевизора очень много, но лучше, чем предустановленный режим для игр настроить руками мне не удалось.

Телевизор как монитор очень хорош. Качество картинки просто отличное, лучшее, что сейчас может предложить «экранно-мониторная» индустрия. Одно плохо – в комплекте нет HDMI кабеля, а найти хороший кабель оказалось проблемой. У меня был вот такой кабель.

Этот кабель ультра люксовой марки DEXP, который я прекрасно использовал на Philips BDM4350UC, на телевизоре LG показал себя не с лучшей стороны. Изображение периодически пропадало, экран просто гас на секунду в произвольные моменты времени. Но в отзывах к этому кабелю люди пишут, что он у кого-то работает без проблем на 120 Гц. Не знаю, может мне брак попался, но второй такой я решил не брать. Пришлось искать чем его заменить. Решил обратиться к китайцам, нашел чудо китайской техники - оптический кабель HDMI. Оптические кабели HDMI в отечественных магазинах стоят неприлично дорого, поэтому решил заказать на Ali вот такой.

Рекламная картинка обещает горы золотые. Видеокарта у меня как раз RTX 3080. Оказалось — этот кабель та еще какашка. Кабель DEXP я использовал по максимуму вот с такими настройками.

Как видите это частота 120 Гц, формат RGB, глубина 12. Это наилучшее качество. Но кабель DEXP моргал частенько. Я просто переткнул DEXP на кабель Vention и увидел просто черный экран. Я уже продумал, что кабель бракованный. Выяснилось, что нет, просто низкокачественный. Картинка появилась только если понизить качество. Оказалось, что этот оптический кабель может работать только на наихудших настройках, вот таких.

Формат цвета YCbCr420, глубина 8. Если кто не понимает – это ужасная сжатая картинка. С такими настройками видеопоток сильно сжимается в ущерб качеству. Выглядит картинка как сильно пожатый JPG. Особенно страдают красные цвета. Если открыть красный текст, например выделить файлы в Total Commander – то красный текст просто расплывется в размазанное пятно. Ни с какими другими настройками чудо китайской оптической техники не заработало. Но он не моргал и выдавал 120 Гц, так что формально кабель рабочий, а RGB цвета никто не обещал.

Пришлось снова искать замену. Выбор пал на «ромбику» –

И пока что кабель показал себя с лучшей стороны. С ним снова удалось выставить максимальные настройки. Красный шрифт снова стал четким. Моргания с ним случаются, но редко, в день может быть одно или не быть вовсе. В сравнении как моргал DEXP чуть ли не постоянно, можно сказать, что кабель отличный.

На этом все.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aorus fv43u
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4
14
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
21
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
16
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
11
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i7-11700КF
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
16

Интересные материалы

Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
1 апреля 2022 21
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2022
20 марта 2022 50
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
26 марта 2022 24
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
23 марта 2022 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
145
В Бельгии закрылся завод, выпускавший 80% мировых запасов хладагента для производства кремниевых чипов
15
Евросоюз потребует создавать мобильные устройства со съёмными аккумуляторами
15
Биткоин подешевел на $2000, но инвесторы VanEck ожидают его роста до $4 800 000 в ближайшие годы
31
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула 233 000 рублей за 2 недели
24
NASA: Две мощные солнечные вспышки достигли Земли на скорости более 3 миллионов километров в час
21
Завод 3М, выпускающий 80% охлаждающей жидкости для травления кремния, остановлен из-за вреда экологии Бельгии
7
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
144
Intel раскрыла полную информацию о своей мобильной линейке Arc A-Series
+
Спутники OneWEB продают на Авито за 83 млн. рублей
27
Энтузиаст нашёл способ снизить температуру GeForce RTX 3080 на 25 градусов в майнинге и играх
10
Нерабочая майнинг-ферма за 1 000 000 рублей отказывается копать Эфир – ремонт на коленке вместе с DG
4
Видеокарта поколения NVIDIA Ampere впервые прорвалась в топ-10 статистики Steam
11
Игроки остались очень довольны вестерном Weird West
2
Maxsun работает над материнской платой с припаянным i5-12500H
5
Прототип контактной линзы-дисплея от Mojo готов к тестированию
+
Стоит ли менять GeForce GTX 1060 спустя 5 лет после покупки – большое тестирование от RGHD
19
Новый AMD Ryzen 5 5500 оказался до 11% медленнее 5600X в тесте Geekbench
6
Пистолет, замаскированный под конструктор LEGO, вызвал недоумение в США
10
Ремастер The Witcher 3 может быть отменён из-за новых санкций CD Projekt RED против РФ
10

Популярные статьи

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
47
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
97
Ton Place - о том сколько можно заработать и стоит ли переводить туда подписчиков из Instagram и других соц. сетей
1
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
7
Проблемы и перспективы использования рельсовых орудий
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4
14
Aquaball: краткий обзор и небольшой тест
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть третья
+
Топ 10 перспективных криптовалют в 2022
+

Сейчас обсуждают

KashtanPalash
01:05
Ламповый усилитель на 6П14П выход, драйвер 6П1П, маяк 222, да басов нет почти, только верхний, зато середина натуральная, вокал - нельзя понять через стенку живой кто-то бубнит, или с компьютера. Альт...
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
Xardazzz
00:56
поздравляю, успел. я ждал 42-дюймовый LG C2, но как цены резко выросли, стал в панике метаться и искать, что ещё можно купить по старой цене. в итоге купил 7 марта в том же днс LG 27GP950 за 100к. под...
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
GrozaX
00:37
Идеал
OnePlus 10 Pro поступил в продажу на территории США и Европы по цене в 899$
ахахах
00:37
так Киев взят в первый же день спецоперации и посажен на осаду и щас даже решили войска забрать от туда,на более важные участки.Наступление скоро будет на юге или севере Украины,Киев это вообще неглав...
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Владимир Дашков
00:32
Как вижу ебанутую тему так это заглот
Биткоин подешевел на $2000, но инвесторы VanEck ожидают его роста до $4 800 000 в ближайшие годы
Togtyui
00:30
Может и не превратится, но с вероятностью 99% придётся сбрасывать до заводских настроек, обычно всегда так. А опять всё настраивать влом. К тому же, в предыдущей прилетевшей прошивке они мне вырубили ...
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
Kristy Deva
00:29
в ведро..сами покупайте
OnePlus 10 Pro поступил в продажу на территории США и Европы по цене в 899$
ddr22
00:25
очень удобно белый текст на черном фоне. ночью самое то. белый слишком бьет по глазам. да очистка пикселей только вручную. что ж поделать. но она реально работает. как раз так получилось на экране вес...
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
ахахах
00:13
пиндосы щас в агонии и европа для них конкурентом стала,они её уничтожают щас пиндосы и причём давно уже(ещё с того года,когда по осени газ повезли не европе,а азиатским друзьям,потому-что там дороже ...
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Stupid Miner
00:12
Хотелось бы пощупать данный аппарат
OnePlus 10 Pro поступил в продажу на территории США и Европы по цене в 899$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем