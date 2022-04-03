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Небольшая предыстория. Начинал я работу за ПК в конце 90х за ЭЛТ мониторами, потом у меня всегда были только IPS мониторы. В 2005 я купил IPS 20 дюймов NEC 2070NX, в 2012 году IPS 30 дюймов DELL U3011, в 2017 году IPS 43 дюйма Philips BDM4350UC. Филипс меня устраивал, вот только подсветка стала неравномерной. Появились вот такие два пятна у подсветки.

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Я продал этот монитор на Авито с доставкой через Почту России на расстояние чуть больше 1500 км. Получив монитор на почте и принеся его домой, покупатель увидел такую гирлянду у подсветки. Как видите, Почта проапгрейдила монитор, слава богу не разбили совсем.

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Но претензий не было, и цена монитора была на минимальном уровне. Но мы отвлеклись от основной темы повествования. Помимо проблем со светодиодами захотелось более высоких частот, как никак 2022 год на дворе и пора бы уже использовать в разрешении 4К частоты выше, чем 60 Гц. Самый дешевый вариант был AORUS FV43U, заказал его в ДНС 7 февраля 2022 за скромные по тем временам 70999 р. Вот, собственно, он.

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Достоинства: Большая диагональ, разрешение 4К, частота 144Гц, HDMI 2.1, геймерские настройки, пульт как у телевизора, USB-hub, все нужные кабели в комплекте. Недостатки – не радует меня VA матрица.

В ДНС на тот момент он был на 10 тысяч дешевле, чем самая низкая цена на Яндекс Маркете. Наверно была какая-то акция, потом цена выросла до общероссийского уровня. Я заметил, что там матрица VA, но не придал этому значение, раньше я с ними не сталкивался.

Я подумал, что у производителей было достаточно времени, чтобы довести их до ума. После IPS матрица VA – это просто ужас. Просто кошмар. Естественных цветов как на IPS добиться нереально никак. Углы обзора отсутствуют полностью. Но даже сидя строго по центру экрана из-за большой диагонали видны засветы по бокам. Если отклониться в любую сторону от центра – экран заливается желто-белесым цветом. Это не баг, это фича. Также по центру был битый пиксель, один, он горел синим цветом на темных тонах. На светлом его не было видно. Это не гарантийный случай, просто еще ложечка дегтя.

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Этот монитор может понравиться только тем людям, которые работали только за TN или VA мониторами. Не знаю, существуют ли такие люди в природе.

Возможно, адепты VA матриц скажут, что у VA необычайно глубокий черный, а у IPS черного не бывает. Что ж, это правда, если на экране есть действительно черная область RGB (0.0.0), то на VA она будет очень черная, а на IPS глубокого черного не будет. Но, если цвет не черный, а хотя бы на 1 пункт любого цвета палитры RGB будет отличаться от (0.0.0), то уже никакого черного на VA не будет, псевдочерное полотно ярко засветится желтым.

Монитор не умеет работать с G-Sync. Ну как бы производитель и не обещал поддержку G-Sync, да и NVIDIA не сертифицировала этот монитор на совместимость, но почему-то обзорщики пишут, что монитор поддерживает. Так вот нет.

При включении G-Sync в Панели управления NVIDIA монитор начал полностью выключаться, потом включаться, потом снова выключаться. И так постоянно, пока не отключишь G-Sync. Но эти выключения были только при открытии определенный программ, связанных с обработкой графики. Просто на рабочем столе монитор никак себя не проявлял с плохой стороны. Но если запустить такие программы как paint.net, редактор ACDSee, Vegas Pro, монитор начинал вырубаться. Как будто падал в обморок, закрывал глаза, просыпался, видел, что запущено какое-то из таких приложений – снова вырубался.

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Повторюсь, поддержка G-Sync не заявлена, но все-таки как-то неприятно.

Еще один не баг, а фича – при включенном HDR становятся недоступны все настройки монитора. Это можно было бы простить, если бы в режиме HDR монитор показывал хорошую картинку, но нет. Яркость запредельная, у черных шрифтов на белом фоне белая аура. Чтобы понизить яркость и повысить четкость шрифтов придется вырубать HDR.

Могу ли я рекомендовать данный монитор к покупке – нет. Я не советую этот монитор ни для каких целей.

Данный монитор я купил в ДНС, ужаснулся, и сдал его обратно до истечения 7 дней. Большое спасибо управляющему магазина ДНС Технопойнт, что пошел мне на встречу и разрешил поменять этот полностью исправный монитор на телевизор. Сразу после того, как я его сдал обратно, продавцы подняли цену до 91999 р. И его кто-то купил. Сейчас он продается за 108500.

Еще тогда я знал, что с покупкой техники тянуть никак нельзя. Телевизор LG OLED55B1RLA я получил взамен монитора в последний спокойный день 21 февраля 2022 за 91099 р (70999 зачли + добавил 20100 р), а уже 22 февраля он стоил за 94499 р, 23 февраля – 124999 р (успел тогда еще заскринить на память), с после 24 февраля пропал из продажи в ДНС, но на Маркете пока еще встречался по цене свыше 160 000 р. Сегодня в ДНС он стоит за 140000.

Телевизор отлично дополнил ноутбук. У него такой глубокий черный, что глубже просто некуда, как будто бездна смотрит на тебя.

В настройках телевизора использую настройку – оптимизация игр, больше ничего не настраивал. Я пробовал играться с ручными настройками, коих у этого телевизора очень много, но лучше, чем предустановленный режим для игр настроить руками мне не удалось.

Телевизор как монитор очень хорош. Качество картинки просто отличное, лучшее, что сейчас может предложить «экранно-мониторная» индустрия. Одно плохо – в комплекте нет HDMI кабеля, а найти хороший кабель оказалось проблемой. У меня был вот такой кабель.

Этот кабель ультра люксовой марки DEXP, который я прекрасно использовал на Philips BDM4350UC, на телевизоре LG показал себя не с лучшей стороны. Изображение периодически пропадало, экран просто гас на секунду в произвольные моменты времени. Но в отзывах к этому кабелю люди пишут, что он у кого-то работает без проблем на 120 Гц. Не знаю, может мне брак попался, но второй такой я решил не брать. Пришлось искать чем его заменить. Решил обратиться к китайцам, нашел чудо китайской техники - оптический кабель HDMI. Оптические кабели HDMI в отечественных магазинах стоят неприлично дорого, поэтому решил заказать на Ali вот такой.

Рекламная картинка обещает горы золотые. Видеокарта у меня как раз RTX 3080. Оказалось — этот кабель та еще какашка. Кабель DEXP я использовал по максимуму вот с такими настройками.

Как видите это частота 120 Гц, формат RGB, глубина 12. Это наилучшее качество. Но кабель DEXP моргал частенько. Я просто переткнул DEXP на кабель Vention и увидел просто черный экран. Я уже продумал, что кабель бракованный. Выяснилось, что нет, просто низкокачественный. Картинка появилась только если понизить качество. Оказалось, что этот оптический кабель может работать только на наихудших настройках, вот таких.

Формат цвета YCbCr420, глубина 8. Если кто не понимает – это ужасная сжатая картинка. С такими настройками видеопоток сильно сжимается в ущерб качеству. Выглядит картинка как сильно пожатый JPG. Особенно страдают красные цвета. Если открыть красный текст, например выделить файлы в Total Commander – то красный текст просто расплывется в размазанное пятно. Ни с какими другими настройками чудо китайской оптической техники не заработало. Но он не моргал и выдавал 120 Гц, так что формально кабель рабочий, а RGB цвета никто не обещал.

Пришлось снова искать замену. Выбор пал на «ромбику» –

И пока что кабель показал себя с лучшей стороны. С ним снова удалось выставить максимальные настройки. Красный шрифт снова стал четким. Моргания с ним случаются, но редко, в день может быть одно или не быть вовсе. В сравнении как моргал DEXP чуть ли не постоянно, можно сказать, что кабель отличный.

На этом все.