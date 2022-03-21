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Genesis представила игровую мышь Zircon X

мышь выдерживает ускорение до 50G
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Genesis Zircon X — флагманское устройство для самых требовательных игроков. Сверхлегкая мышь с подсветкой предлагает проводное и беспроводное соединение с малой задержкой, сенсор с разрешением 19000 точек на дюйм, а также переключатели, выдерживающие до 80 миллионов нажатий. Производитель выпустил только 1000 пронумерованных моделей юбилейного издания. Игровая мышь Genesis Zircon X — венец 10-летнего существования бренда. Вот почему компания выпустила 1000 моделей с уникальными сертификатами и ограниченным серийным номером. Модель отличается топовыми параметрами. Устройство имеет вес всего 72 г. Без использования «хвоста» мышь может работать до 80 часов, предлагая одинаковую производительность для обоих методов подключения.
Genesis Zircon X оснащен датчиком PixArt PMW3370 с разрешением 19000 точек на дюйм, который сообщает местоположение каждую миллисекунду. По словам производителя, мышь выдерживает ускорение сверхбыстрой геймерской руки до 50G и способна отслеживать движение со скоростью 400 дюймов в секунду. Чувствительность сенсора, как и в случае с LOD, можно изменить и понизить до 50 DPI. С помощью программного обеспечения, предоставленного производителем, пользователи могут, помимо прочего, программировать каждую из шести кнопок и записывать макросы.

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