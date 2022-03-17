ViewSonic выпускает новый портативный монитор, предназначенный для игр. Новый портативный монитор под названием VX1755 выглядит станет компаньоном для игр во время путешествий, предлагая 17,3-дюймовый экран с частотой 144 Гц в компактном корпусе, который легко носить с собой повсюду.

Новый портативный монитор ViewSonic с 17, 3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD имеет время отклика 4 мс и частоту обновления 144 Гц. Типичная яркость составляет 250 нит, а коэффициент контрастности — 800: 1. Это не лучшая точность цветопередачи, покрывающая 45% цветовой гаммы NTSC и 64% спектра sRGB.





Как и большинство игровых мониторов, он оснащен фильтром синего света и поддерживает AMD FreeSync Premium, чтобы играть в игры без разрывов изображения. Чтобы еще больше улучшить игровой опыт, ViewSonic добавила пару встроенных динамиков для игр со звуком без внешней звуковой системы и подставку, чтобы пользователи могли регулировать угол наклона.

ViewSonic VX1755 весит менее килограмма и имеет толщину 0,6 дюйма, что делает его идеальным спутником в путешествиях. Интерфейсы подключения на мониторе включают USB-C 3.2 с DP alt. режим, аудиоразъем 3, 5 мм и мини-HDMI. Кроме того, есть порт USB для питания монитора.