Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ViewSonic выпускает 17-дюймовый портативный игровой монитор с частотой обновления 144 Гц

ViewSonic VX1755 весит менее килограмма и имеет толщину 0,6 дюйма
[ ] для раздела Блоги
+
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

ViewSonic выпускает новый портативный монитор, предназначенный для игр. Новый портативный монитор под названием VX1755 выглядит станет компаньоном для игр во время путешествий, предлагая 17,3-дюймовый экран с частотой 144 Гц в компактном корпусе, который легко носить с собой повсюду.

Новый портативный монитор ViewSonic с 17, 3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD имеет время отклика 4 мс и частоту обновления 144 Гц. Типичная яркость составляет 250 нит, а коэффициент контрастности — 800: 1. Это не лучшая точность цветопередачи, покрывающая 45% цветовой гаммы NTSC и 64% спектра sRGB.


Как и большинство игровых мониторов, он оснащен фильтром синего света и поддерживает AMD FreeSync Premium, чтобы играть в игры без разрывов изображения. Чтобы еще больше улучшить игровой опыт, ViewSonic добавила пару встроенных динамиков для игр со звуком без внешней звуковой системы и подставку, чтобы пользователи могли регулировать угол наклона.

ViewSonic VX1755 весит менее килограмма и имеет толщину 0,6 дюйма, что делает его идеальным спутником в путешествиях. Интерфейсы подключения на мониторе включают USB-C 3.2 с DP alt. режим, аудиоразъем 3, 5 мм и мини-HDMI. Кроме того, есть порт USB для питания монитора.

реклама

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

viewsonic
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
15
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800XТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
17
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
43
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
10
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4
13
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
18
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
15
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
15
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 5800X и Core i7-11700КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
4

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
13 марта 2022 45
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
15 марта 2022 43
Деньги вперед: главные игры первой половины марта 2022 года
5 марта 2022 65
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
6 марта 2022 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
8 марта 2022 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
299
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce GTX 1660S со скидкой в 50 000 рублей
26
Магазины РФ продолжают снижать цены на процессоры – CPU Intel со скидками до 43%
108
Steam запустил в продажу набор инди-игр в поддержку разработчиков и армии Украины
43
Устройства Samsung Galaxy прошлых поколений начинают получать обновление до One UI 4.1
3
Европа и Америка никогда не избавятся от зависимости от азиатских поставщиков при производстве чипов
22
Майнер модифицировал видеокарту GeForce RTX 3070 Ti, снизив температуру памяти GDDR6X на 45 градусов
10
Intel построит полупроводниковый хаб в Германии за 17 млрд евро
+
Миссия поиска жизни на Марсе ExoMars-2022 поставлена на паузу
1
Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
56
Космический экшен Chorus получил поддержку трассировки лучей и сглаживания NVIDIA DLAA
+
Европейски союз ввёл в действие санкции против разработчиков российских процессоров Байкал и Эльбрус
17
В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
6
Функциональность из Galaxy S22 появится в более старых моделях Samsung
+
Росграм вместо Инстаграм - импортозамещение, которое мы заслужили
15
В производстве ноутбуков определяющую роль начал играть дефицит компонентов американской разработки
+
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
168
GeForce RTX 3090 стала «всего» на 20% дороже рекомендованной цены
12
Создатели корпоративного мессенджера Slack ввели дискриминационные ограничения для пользователей из России
20
Энтузиасты сравнили графику GTA V на трёх поколениях консолей PlayStation
1

Популярные статьи

Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
68
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
210
Битва трёх смартфонов на основе Qualcomm Snapdragon 801/S4 Pro и MediaTek MT6752
8
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800XТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
15
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
6
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть третья заключительная
+

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
21:38
То же самое можно сказать и про Илона Маска.
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
Артем Николаев
21:38
Видимо пора брать видюхи по текущим ценам. Ковид, майнинг бум, санкции и курс рубля это фигня.
Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
Abi Marko
21:37
Военный преступник
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Dmitry Mitry
21:36
Да сколько там стоит эта аппаратура, несколько десятков миллионов долларов. В масштабе страны это не деньги
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
Рrivod
21:35
Да всем насрать кого ты ненавидишь. Диких в 21 веке изолируют. Если кто то думает что санкции против власти, вы глубоко заблуждаетесь. В мире посмотрели на 70% поддержки, на детей которых строят в ви...
Европейски союз ввёл в действие санкции против разработчиков российских процессоров Байкал и Эльбрус
Артем Николаев
21:35
Это теперь такая же история как проезд в метро по 5 копеек, Наполеон и динозавры.
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
LastAtlant
21:32
Так ракеты то есть, не вопрос, возить что. Разработка аппаратуры и средства ее приземления итд итп денег стоит, и в данный момент есть лучшее им применение.
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
Stanislav_i
21:32
Более всего поражает скорость аппарата... Особенно в сравнении с версией, в которой японцы вместо ног приделают колеса и получится плюс-минус то, что у них выходит лучше, мотоцикл Kawasaki.
Kawasaki представила ездового электрического робота-козла
Vladimir Kamyshnikov
21:31
Так именно война и поддерживает сейчас биток. Он даже отрастать лучше эфира начал. При галопирующей девальвации крипта самое то. Оказывается Турция в крипте плотно сидит. У них недавно больше 100% дев...
Биткоин продолжает дорожать несмотря на повышение ключевой ставки ФРС
Сергей Боровой
21:31
он хоть закусывает?
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем