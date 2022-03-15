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Наконец-то устранены проблемы совместимости между Windows 11 и Oracle VM VirtualBox

Используйте VirtualBox 6.1.28 или более позднюю версию.
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Компания Microsoft объявила, что проблемы совместимости между Windows 11 и Oracle VM VirtualBox были решены со стороны корпорации. Исправление со стороны Oracle было внесено еще в VirtualBox 6.1.28, который был выпущен в октябре прошлого года.


　Когда Windows 11 только была выпущена, возникли проблемы с тем, что виртуальные машины VirtualBox (VMs) не могли запускаться при установке 'Hyper-V' или 'Windows Hypervisor', или возникали ошибки, поэтому были приняты защитные меры для временного прекращения доставки обновления.

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　Эта мера предосторожности уже снята, и если вы уже обновились до VirtualBox 6.1.28 или более поздней версии и у вас нет других проблем, обновление до Windows 11 будет доступно в течение 48 часов. Пользователи должны иметь возможность обновляться через "Windows Update", если они хотят это сделать.

　Обратите внимание, что VirtualBox может сосуществовать с Hyper-V, но производительность будет значительно снижена. Если производительность является приоритетом, отключение Hyper-V следует рассматривать как жизнеспособный вариант, но учтите, что функции ОС, связанные с Hyper-V, в этом случае будут недоступны.

　Oracle VM VirtualBox - это программное обеспечение, которое позволяет создавать и выполнять на рабочем столе несколько виртуальных машин для систем на базе x86. Он разработан с открытым исходным кодом и официально поддерживается Windows, Mac, Linux и Solaris. Также можно использовать USB-устройства хостовой ОС из гостевой ОС (виртуальной машины) и управлять VirtualBox с помощью языка сценариев Python и т.д. Последняя версия на данный момент - v6.1.32 выпущена в январе этого года.

Oracle VM VirtualBox начиная с версии 6.1.28 позволяет использовать Windows 11 и RHEL 8.5 в качестве гостевых операционных систем.

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