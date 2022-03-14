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LG представила новые 14 и 17-дюймовые ноутбуки линейки gram весом 1 и 1.35кг
　14-дюймовая модель весит 999 г, а 17-дюймовая - 1 350 г.
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　Японская компания LG Electronics в конце марта выпустит три бизнес-ориентированные модели из серии тонких и легких мобильных ноутбуков "LG gram": 14-дюймовые 14Z95P-NP56J и 14Z95P-NP53J, а также 17-дюймовый 17Z95P-NP56J. Ожидаемые фактические цены продаж составляют около $1600, $1500 и $1800 соответственно.

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 Это легкий мобильный ноутбук с процессором Core i5-1155G7 и панелью IPS с покрытием DCI-P3 99%. В батарее используются высокопроводящие углеродные нанотрубки, обеспечивающие быструю зарядку и длительный срок службы.

　Основные технические характеристики 14Z95P-NP56J включают 16 ГБ памяти, 256 ГБ NVMe SSD, 14-дюймовый глянцевый IPS LCD с разрешением 1920 x 1200 точек и Windows 10 Pro.

　Модель 14Z95P-NP53J имеет 8 ГБ памяти, 256 ГБ NVMe SSD, 14-дюймовый 1920 x 1200 точек глянцевый IPS LCD, Windows 10 Pro и многое другое.

　В случае 17Z95P-NP56J, он оснащен 16 ГБ памяти, 512 ГБ NVMe SSD, 17-дюймовым глянцевым IPS LCD с разрешением 2 560 x 1 600 точек, Windows 10 Pro и многое другое.

　Оба устройства имеют по два Thunderbolt 4, два USB 3.1, HDMI, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, HDMI, веб-камеру 720p, слот для карт памяти microSD и аудиовход/выход.

　14-дюймовая модель имеет размеры 313,4 x 215,2 x 16,8 мм (Ш x Г x В) и весит около 999 г, а 17-дюймовая модель имеет размеры 380,2 x 260,1 x 17,8 мм (Ш x Г x В) и весит около 1 350 г.

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#lg electronics
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ахахах
00:47
я в 1985г в 1-ый класс пошёл
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Alex23
00:47
ну могут выкупить по дешевке, если он действительно на последней стадии разработки и не нужно в него больших средств вкладывать, но чет я сомневаюсь😄
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чтож, их можно понять, надеюсь в этот раз они по своей особенности ничего не сперли из других игр
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