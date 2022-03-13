Call of Duty Warzone выходит на смартфоны
Уже давно известно, что Activision работает над очередной мобильной игрой Call of Duty, и многие предполагали, что это будет портативная версия Warzone. На этой неделе Activision подтвердила эту информацию, объявив о планах по выпуску Call of Duty Warzone для смартфонов.
"Мы создаем совершенно новый, AAA мобильный опыт, который принесет захватывающие, плавные и масштабные действия Call of Duty: Warzone игрокам на ходу", - говорится в объявлении. Игра все еще находится в разработке, поэтому не стоит ожидать бета-версии игры или релиза в ближайшее время.
В настоящее время Activision нанимает программистов, художников, продюсеров и менеджеров по продуктам для помощи в разработке и запуске Warzone для мобильных устройств. Над проектом работают такие студии, как Solid State Studios, Beenox, Digital Legends и Demonware.
Руководство Activision недавно заявило о трудностях с наймом и удержанием талантливых сотрудников в своих студиях в связи с продолжающимися судебными процессами против компании. В настоящее время Microsoft находится в процессе приобретения Activision Blizzard за 70 миллиардов долларов, хотя сделка осложняется недавними обвинениями в инсайдерской торговле.
реклама
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила