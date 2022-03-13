Уже давно известно, что Activision работает над очередной мобильной игрой Call of Duty, и многие предполагали, что это будет портативная версия Warzone. На этой неделе Activision подтвердила эту информацию, объявив о планах по выпуску Call of Duty Warzone для смартфонов.

"Мы создаем совершенно новый, AAA мобильный опыт, который принесет захватывающие, плавные и масштабные действия Call of Duty: Warzone игрокам на ходу", - говорится в объявлении. Игра все еще находится в разработке, поэтому не стоит ожидать бета-версии игры или релиза в ближайшее время.

В настоящее время Activision нанимает программистов, художников, продюсеров и менеджеров по продуктам для помощи в разработке и запуске Warzone для мобильных устройств. Над проектом работают такие студии, как Solid State Studios, Beenox, Digital Legends и Demonware.

Руководство Activision недавно заявило о трудностях с наймом и удержанием талантливых сотрудников в своих студиях в связи с продолжающимися судебными процессами против компании. В настоящее время Microsoft находится в процессе приобретения Activision Blizzard за 70 миллиардов долларов, хотя сделка осложняется недавними обвинениями в инсайдерской торговле.