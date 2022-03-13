Игры постоянно развиваются, как и сами геймеры. Что касается аппаратного обеспечения, то ПК по-прежнему популярен среди них. Но многие сейчас все больше внимания уделяют консолям нового поколения. В новой серии M5000 мониторов Philips Monitors есть как раз подходящие мониторы для еще более интенсивных, детальных соревнований: например, Philips 27M1N5200PA с 68, 5 см (27″) панелью Full HD 240 Гц Fast IPS идеально подходит для стремительного, соревновательного геймплея любителей киберспорта. Philips 32M1N5800A, с другой стороны, оснащен IPS-дисплеем 4K UHD IPS с диагональю 80 см (31, 5″), частотой обновления 144 Гц для оптимального качества изображения и множеством полезных функций, которые также облегчают работу в домашнем офисе.

Монитор Philips 27M1N5200PA оснащен мощными функциями для активных геймеров, которые любят соревноваться в командах. Такие пользователи особенно нуждаются в экранах без задержек, с особенно плавным и в то же время четким, детализированным изображением. Благодаря сверхбыстрой частоте обновления 240 Гц ни один кадр не будет потерян в бою. В то же время, MPRT 0,5 мс эффективно подавляет призрачность и размытость. Результат - четкий, ясный обзор. И последнее, но не менее важное: FreeSync Premium и низкая задержка ввода обеспечивают плавный игровой процесс без рывков и разрывов. Панель Full HD Fast IPS монитора Philips 27M1N5200PA также обеспечивает четкое, детализированное изображение с высокой точностью цветопередачи.

Philips 32M1N5800A - это перспективный гибридный игровой монитор, отражающий последние достижения в области игр. Благодаря возможности подключения HDMI 2.1 экран справляется с быстрыми играми как на ПК, так и на консолях нового поколения. Будь то компьютерные игры с молниеносной частотой 144 Гц или консольные игры с частотой 120 Гц и разрешением 4K UHD, сам игровой процесс будет плавным и текучим благодаря времени отклика 1 мс (GtG). Разрывы и заикания предотвращаются благодаря адаптивной синхронизации, а задержка ввода настолько мала, что все движения выглядят практически без задержки.

Благодаря технологии Ultra Wide Colour, а также разрешению UltraClear 4K UHD (3840 x 2160), Philips 32M1N5800A также впечатляет точными цветами в широком цветовом пространстве, а также насыщенными, яркими изображениями. Кроме того, модель имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, гарантирующий высокий динамический диапазон, яркие цвета и реалистичное воспроизведение.

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Philips 27M1N5200PA доступен уже сейчас (RRP: 409.00 EUR / 459.00 CHF), а Philips 32M1N5800A появится в продаже позже в марте 2022 года (RRP: 979.00 EUR / 979.00 CHF).