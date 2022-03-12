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Raijintek представила ITX корпус Ophion Elite

Благодаря конструкции из стали и пластика корпус весит 5,1 кг
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 Raijintek представил корпус Ophion Elite для ПК в сегменте ITX, который также опционально предлагается с боковым окном. Разумеется, не обошлось без обширной RGB-подсветки.

302 x 180 x 458 мм (длина x ширина x высота) - таковы размеры ITX корпуса Raijintek Ophion Elite, который при этом имеет объем 24,90 литра. Благодаря конструкции из стали и пластика корпус весит 5,1 кг.

Поддерживаются стандарты материнских плат Mini-ITX и Thin Mini-ITX. Огромное внутреннее пространство используется в основном для эффективного охлаждения компонентов, при этом приходится обходиться без вертикальной установки видеокарты с помощью стояка.

Можно установить видеокарты с максимальной толщиной в три слота, при этом вентиляторы должны быть направлены вперед для подачи свежего воздуха. По желанию можно установить два дополнительных вентилятора. Подход к дизайну корпуса полностью аналогичен подходу Hyte Revolt 3, за исключением того, что вентиляторы GPU здесь направлены вниз.

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Кулер процессора может иметь высоту не более 130 мм. Здесь дополнительный свежий воздух поступает через правую сетчатую боковую панель, на которой размещаются два дополнительных вентилятора или система водяного охлаждения AiO. Однако максимальная длина ограничена 240 мм.

Raijintek Ophion Elite имеет только один предустановленный вентилятор диаметром 120 мм, который размещен в задней части. Теплый воздух от блока питания отводится снизу, при этом блоки питания ATX также могут быть установлены благодаря большому внутреннему объему.

Крышка и боковые панели оснащены дополнительным пылевым фильтром и могут быть быстро и легко сняты или вновь установлены благодаря магнитному держателю. Диски для хранения данных устанавливаются классически - за материнской платой. Предусмотрено место для установки до трех 3, 5-дюймовых и трех 2, 5-дюймовых дисков.

Raijintek размещает панель ввода/вывода на крышке, предлагая два USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), один USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C и 3, 5 мм HD аудио. Опционально Ophion Elite можно заказать с боковым окном. К сожалению, производитель пока не сообщил, когда и по какой цене Raijintek Ophion Elite появится в магазинах.

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