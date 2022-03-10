MSI, ведущий мировой производитель игрового оборудования, расширяет аппаратные возможности для всех геймеров. Компания представила новейшую линейку мониторов MSI ARTYMIS серии 1000R для геймеров, предпочитающих захватывающий игровой процесс. Оба монитора оснащены 27-дюймовыми изогнутыми панелями WQHD 1000R с частотой обновления 240 Гц или 165 Гц. Кроме того, они обеспечивают совершенно новый визуальный опыт благодаря высочайшему стандарту цвета игрового дисплея — QD Premium Color.



Благодаря обширным исследованиям рынка менеджеры компании MSI наблюдали рост внимания к цвету на игровых дисплеях, а не только к времени отклика и частоте обновления. Технология QD Premium Color заполняет этот пробел благодаря высокой точности цветопередачи Delta E ≤ 2, предварительно откалиброванной перед выпуском с завода в продажу. MSI также предоставляет функцию калибровки истинного цвета, позволяющую пользователям сохранять цветовые профили по своему выбору.