MSI представляет два новых игровых монитора MPG Artymis
MSI, ведущий мировой производитель игрового оборудования, расширяет аппаратные возможности для всех геймеров. Компания представила новейшую линейку мониторов MSI ARTYMIS серии 1000R для геймеров, предпочитающих захватывающий игровой процесс. Оба монитора оснащены 27-дюймовыми изогнутыми панелями WQHD 1000R с частотой обновления 240 Гц или 165 Гц. Кроме того, они обеспечивают совершенно новый визуальный опыт благодаря высочайшему стандарту цвета игрового дисплея — QD Premium Color.
Благодаря обширным исследованиям рынка менеджеры компании MSI наблюдали рост внимания к цвету на игровых дисплеях, а не только к времени отклика и частоте обновления. Технология QD Premium Color заполняет этот пробел благодаря высокой точности цветопередачи Delta E ≤ 2, предварительно откалиброванной перед выпуском с завода в продажу. MSI также предоставляет функцию калибровки истинного цвета, позволяющую пользователям сохранять цветовые профили по своему выбору.
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