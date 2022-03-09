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Lenovo выпускает рабочую станцию ​​P620 с процессором AMD Ryzen Threadripper 5000 Pro

новейшая ThinkStation P620 может похвастаться процессором AMD Ryzen Threadripper PRO
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Сегодня компания Lenovo анонсировала новое поколение настольной рабочей станции ThinkStation P620. Рабочая станция остается единственной профессиональной рабочей станцией, доступной на рынке, на базе новейшего процессора AMD Ryzen Threadripper PRO. Опираясь на исходный беспрецедентный уровень мощности и производительности в односокетной платформе, новейшая ThinkStation P620 может похвастаться процессором AMD Ryzen Threadripper PRO серии 5000WX следующего поколения, обеспечивающим повышение производительности до 25% по сравнению с предыдущим 

поколением. Кроме того, рабочая станция в корпусе Tower также доступна с новым 24-ядерным ЦП, что обеспечивает большее расширение и настраиваемость для профессиональных пользователей.

Поскольку современные рабочие процессы продолжают становиться все более сложными в сочетании с необходимостью поддержки гибридных рабочих сред, пользователям требуется гибкость и высочайшая производительность платформы рабочей станции. Создатели, архитекторы, инженеры и дизайнеры должны иметь возможность делать больше за меньшее время, чтобы кадры отображались быстрее, а 3D-визуализация и моделирование могли беспрепятственно выполняться в режиме реального времени.

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