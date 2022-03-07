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ThinkPlus – маска для глаз для уставших геймеров от Lenovo

Lenovo thinkplus это перезаряжаемая маска для глаз
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Появилось спасение для заядлых геймеров и всех тех, кто сутками на пролет пялится в экран монитора или телевизор.

Фирменная маска для ухода за глазами thinkplus от Lenovo теперь доступна на краудфандинговом сайте Makuake. Минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения продукта, составляет 140 долларов США.

Маска имеет трехмерную форму, которая облегает лицо и согревает область вокруг глаз с помощью функции подогрева. Контактная часть имеет структуру, которая стимулирует точки давления вокруг глаз, а также может воспроизводиться музыка через соединение Bluetooth.

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Размеры основного устройства составляют 170 x 100 x 65 мм (Ш x Г x В), а вес - 334 г. Данный полезный девайс оснащен встроенным аккумулятором емкостью 1200 мАч, а интерфейс зарядки - USB Type-C.

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