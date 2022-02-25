Alienware m15 R7 - это новый 15,6-дюймовый высокопроизводительный игровой ноутбук, который также может быть оснащен Core i7 12-го поколения и GeForce RTX 3080 Ti. Новый Alienware m15 R7 оснащен памятью DDR5-4800, объем которой может достигать 64 ГБ, что вдвое больше, чем у предыдущей модели.

Помимо двухвентиляторной конструкции с всасыванием воздуха с клавиатуры и снизу и выдувом воздуха слева, справа и сзади, новая технология Cryo-tech с большим количеством лопастей вентилятора обеспечивает лучшую производительность охлаждения. В нем также используется теплоинтерфейс Element 31 - запатентованный галлий-кремниевый теплопроводящий материал, для улучшения теплоотвода и поддержки TDP до 170 Вт для CPU и GPU вместе взятых.

Дисплей поддерживает варианты 165 Гц/Full HD (1 920 x 1 080 пикселей), 240 Гц/WQHD (2560 x 1440 пикселей) и 360 Гц/Full HD, а также Dolby Vision и ComfortView Plus, который снижает уровень синего света при сохранении цвета. Клавиатура также доступна с дополнительными низкопрофильными механическими переключателями Cherry MX.

Core i7-12700H, 16 ГБ памяти DDR5, 512 ГБ PCIe SSD, GeForce RTX 3060, 15, 6" 165 Гц/Full HD LCD и Windows 11 Home - вот основные спецификации полностью настроенной модели в самой низкой конфигурации.

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В комплектации Supremacy (верхняя часть линейки) вы получите Core i7-12700H, 64 ГБ памяти DDR5, 512 ГБ PCIe SSD, GeForce RTX 3080 Ti, 15, 6" 165 Гц/Full HD LCD, Windows 11 Home и многое другое.

Интерфейсы включают порты Thunderbolt 4, три порта USB 3.0, один сетевой порт 2, 5 Gigabit Ethernet, модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, видеовыход HDMI 2.1, аудиовход/выход и другие.

Ноутбук доступен только в цвете Dark Side of the Moon. Его размеры составляют 356, 2 x 272, 5 x 12, 9 - 20, 6 мм (Ш x Г x В), а вес - 2, 42 - 2, 69 кг.