Компания Foxit Inc. выпустила последнюю версию v11.2.1 своей бесплатной программы для просмотра PDF-файлов "Foxit PDF Reader". В этой версии исправлен ряд уязвимостей.

Уязвимости включают переполнение буфера, утечку памяти, использование памяти после освобождения и чтение/запись за пределами диапазона. Уязвимости могут привести к выполнению произвольного кода, сбоям, раскрытию информации и повышению привилегий, поэтому рекомендуется как можно скорее выполнить обновление.

Если вы уже используете Foxit PDF Reader, то вы можете воспользоваться функцией обновления программы. Чтобы воспользоваться функцией обновления, нажмите кнопку О Foxit PDF Reader на вкладке Справка в меню, чтобы отобразить диалоговое окно версии, а затем нажмите кнопку Проверить наличие обновлений.

Foxit PDF Reader - это совершенно бесплатное программное обеспечение для семейства операционных систем Windows 8/8.1/10/11, включая их 64-битные версии, и в настоящее время это ПО доступно для загрузки с сайта компании и из библиотеки Windows.