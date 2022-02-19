Вышла новая версия Foxit PDF Reader 11.2.1
Компания Foxit Inc. выпустила последнюю версию v11.2.1 своей бесплатной программы для просмотра PDF-файлов "Foxit PDF Reader". В этой версии исправлен ряд уязвимостей.
Уязвимости включают переполнение буфера, утечку памяти, использование памяти после освобождения и чтение/запись за пределами диапазона. Уязвимости могут привести к выполнению произвольного кода, сбоям, раскрытию информации и повышению привилегий, поэтому рекомендуется как можно скорее выполнить обновление.
Если вы уже используете Foxit PDF Reader, то вы можете воспользоваться функцией обновления программы. Чтобы воспользоваться функцией обновления, нажмите кнопку О Foxit PDF Reader на вкладке Справка в меню, чтобы отобразить диалоговое окно версии, а затем нажмите кнопку Проверить наличие обновлений.
Foxit PDF Reader - это совершенно бесплатное программное обеспечение для семейства операционных систем Windows 8/8.1/10/11, включая их 64-битные версии, и в настоящее время это ПО доступно для загрузки с сайта компании и из библиотеки Windows.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила