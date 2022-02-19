Компания Gennin Orientation выпускает три новых игровых кресла
Компания Gennin Orientations обещает выпустить 11 марта три модели игровых/офисных кресел от своего игрового бренда GALAKURO GAMING.
Кресла разработаны таким образом, чтобы быть удобными в течение длительного времени, и подходят не только для использования в качестве игрового устройства, но и для использования в офисе или при работе из дома.
Трон
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Трон изготовлен из высококачественной полиуретановой кожи со стеганой отделкой. Он имеет плоскую поверхность сиденья и высококачественный формованный полиуретан, обеспечивающий устойчивое и удобное сиденье, которое не теряет своей формы. Оно имеет 4D-подлокотники, которые можно регулировать вверх, вниз, влево, вправо, вперед и назад, а также функцию качания и наклона от 90 до 175 градусов. Он доступен в черном цвете и поставляется как с оттоманкой, так и со стандартной моделью. Ожидаемые розничные цены - около 30000 рублей.
Хеймиш (бежевый)
Модель 'Heimish' изготовлена из диванной ткани, которая не заставляет кожу потеть при длительном использовании, и имеет подлокотники 4D, функцию откидывания до 175 градусов, а также подголовник и поясничную поддержку. Кресло доступно в двух цветах: бежевом и сером индиго, с предполагаемой розничной ценой около 25000 рублей.
Бастион (красный)
Модель начального уровня, Bastion, изготовлена из устойчивой к пятнам, прочной кожи PU. Она имеет 3D-подлокотники, которые можно регулировать вверх, вниз, влево, вправо, вперед и назад, подголовник и поясничный упор, а также сиденье из формованного полиуретана. Стул на колесиках доступен в двух цветах: сером и красном. Ориентировочная розничная цена составляет около 22000 рублей.
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