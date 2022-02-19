ASRock представила топовую материнскую плату Z690 AQUA за 128000 рублей
Высококлассная материнская плата E-ATX Z690 AQUA от ASRock создана для настоящего водяного охлаждения. Рекомендованная цена составляет около 128000 рублей.
Анонсированная Z690 AQUA - это материнская плата ASRock формата E-ATX с расширенными возможностями для реального водяного охлаждения.
Это последнее устройство на сегодняшний день из линейки продуктов серии AQUA. Материнская плата имеет большой блок водяного охлаждения для процессора и основана на новейшем чипсете Intel Z690 и совместима с любыми процессорами для сокета LGA1700.
Материнская плата оснащена рядом высококлассных функций, включая OLED-дисплей, отображающий состояние материнской платы, слот PCIe 5.0 с технологией поверхностного монтажа, четыре слота памяти DDR5 со схемами защиты и по одному слоту 10Gigabit Ethernet и 2,5Gigabit Ethernet. Также в комплекте имеется антенна WiFi.
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