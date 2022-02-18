The Matrix Resurrections выйдет на Blu-ray 20 апреля
На этой картинке Нео как бы говорит - побереги деньги, не трать, они тебе скоро понадобятся.
Ценители кино на дисках, у меня для вас шикарная новость. Компания Warner Bros. начнет выпуск и прокат Blu-ray фильма "Воскрешение Матрицы" 20 апреля.
Воскрешение Матрицы" - последний фильм из серии научно-фантастических боевиков "Матрица", вышедший в 1999 году, и первый за 18 лет. Диск Blu-ray будет также включать 110 минут эксклюзивных дополнительных видеоматериалов.
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Можно будет купить такие редакции:
The Matrix Resurrections <4K ULTRA HD & Blu-ray Set> (2-дисковый набор с бумажной инструкцией)
Цена: от 5200 рублей
The Matrix Resurrections Blu-ray & DVD Set (2-дисковый комплект)
Цена: от 3200 рублей
The Matrix Resurrections Steelbook Edition (4K ULTRA HD & Blu-ray Set) (ограниченное количество в 2000 комплектов 2-дисковых комплекта с бумажной инструкцией)
Цена: от 5900 рублей
К радости фанатов творчества сестре Вачовски Blu-ray включает около 110 минут бонусных материалов. На этих материалах сотрудники и актеры рассказывают о "Матрице", о новых виртуальные мирах и переосмысление реальности. Еще есть ролики с такими названиями:
История Нео и Тринити: 25 лет связи.
Интервью с новыми актерами.
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Создатели фильма посвящают себя "Матрице".
Эволюция экшн-последовательностей.
За кулисами "Воскрешения Матрицы".
"Deus Machina".
"Добро пожаловать на Ио"
"Морфеус против Нео"
"Экшн-сцены с Меровингеном"
"Нео против Смита"
"Время пуль"
"Погоня на велосипеде"
"Прыжок с небоскреба"
DVD будет включать только "Welcome to Io", закулисный взгляд на некоторые из самых известных сцен из "Воскрешения Матрицы".
Расскажите редакцию купите себе в коллекцию вы?
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