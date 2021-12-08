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Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук

Microsoft Solitaire Collection — это компьютерная игра, входящая в состав Windows 10 и представляющая собой набор пасьянсов.
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Паук, Косынка, Солитер – привычный набор карточных игр Windows. В классическом виде остался только в Windows 7. В Windows 8 игры убрали из ОС, в Windows 10 вернули, но в виде платных версий. Если не заплатить деньги – будет показываться реклама. Благо умельцы выдернули все игры из Windows 7, оформили их в самостоятельный установочный пакет, и теперь

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Пасьянс Косынка, в английской версии Microsoft Solitaire.

Это карточная игра. Игра ведется одной колодой на 52 карты. Цель игры – разложить все карты по мастям в четыре стопки, начиная от туза, и заканчивая королем. В процессе игры можно класть карты на карту рангом выше, но обязательно масти другого цвета – черного или красного. В каждую из стопок кладутся карты, начиная с туза, двойки, и так далее до короля. Из основной колоды карты можно сдавать по одной или по три. В свободную ячейку на игровом поле можно положить только короля. Когда все карты разложены – игра заканчивается.

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Косынка появилась впервые в составе Windows 3 в 1990. Игра должна была действовать на пользователей успокаивающе. Смысл включения игры в состав Windows был в том, чтобы научить пользователей пользоваться мышью. В те времена мышь была не у каждого компьютера, все пользовались клавиатурой. В Windows Vista программа была обновлена. В Windows 8 игру убрали из состава ОС, и ее надо было загружать из Microsoft Store. В апреле 2015 года пасьянс вернули в операционную систему Windows 10 в честь 25-летия игры. Только в Windows 10 пасьянс стал платным.

Игра часто критикуется руководителями высшего и среднего звена за то, что офисные работники просиживают в косынке порою все рабочее время. Примечателен случай в 2006 году, когда тогдашний мер города Блумберг уволил сотрудника мэрии, за то что тот играл в косынку в рабочее время.

 

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Пасьянс Солитер, он же Свободная ячейка, он же FreeCell

Пасьянс намного сложнее Косынки. Используется колода на 52 карты. Вся колода сразу раскладывается на столе лицом вверх, карты группируются в 8 колонок. Вверху игрового стола есть 8 свободных ячеек – в четыре ячейки справа нужно сложить все карты, от туза до короля по мастям. Эта область называется дом. А четыре ячейки слева являются вспомогательными и служат для перемещения карт.

Карты можно перемещать в любую колонку на старшую карту, в свободную ячейку, в пустую колонку, в дом. В 1968 году журнал «Наука и жизнь» перепечатал пасьянс некоего Бейкера и назвал его Солитером. Свободную ячейку изобрел Пол Олфилл в 1978 году на языке программирования tutor. В 1992 году Джим Хорн создал версию для Windows. В Windows 95 игру включили в состав ОС, и в дальнейшем игра входила в состав Windows вплоть до версии 7. В 8 Солитер, как и все пасьянсы удалили, что привело к краху Windows 8 и провалу продаж.


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Теоретически в игре может быть 52! (52 факториал) комбинаций, то есть 8*10 в 67 степени. В первой версии программы FreeCell от Microsoft число раскладов ограничено 32000 комбинаций. В 1995 году заядлые картежники обнаружили расклад 11982, который никому не удалось разложить. В середине 2000-х годов группа математиков доказала методом полного перебора, что данный расклад в принципе не имеет решения. С выходом Windows XP число раскладов увеличили до миллиона, но первые 32000 раскладов оставили из старой версии.

Пытливые умы сотен миллионов офисных работников по всему миру раскладывали весь миллион комбинаций и обнаружили еще 7 комбинаций, которые не имеют решения. Таким образом, вероятность выигрыша составляет более 99% процентов, неразрешимые комбинации выпадают один раз на 78000 раскладов.

 

Пасьянс Паук, он же Spider Solitaire

Эта карточная игра впервые вошла в состав Windows с выходом Windows 98. Игра также была частью ОС вплоть до Windows 7, в 8 ее удалили, а в 10 вернули обновленную версию, но за деньги. В игре используют две колоды по 52 карты. На игровом поле в начале игры в 10 столбцах разложены 54 карты, причем лицом вверх лежит только верхняя карта в каждом столбце. Верхнюю карту можно переносить на старшую карту любой масти. Можно перемещать стопку карт, если они одной масти и лежат по порядку. Перемещение верхней карты в столбце открывает скрытую карту под ней, и та становится верхней. Цель игры – раскрыть все карты и собрать 8 наборов одной масти. В нижней части стола лежат 5 наборов по 10 карт, которые можно раскладывать на 10 столбцов по одной карте в каждый столбец за расклад.

Игра имеет уровни сложности, можно выбрать расклады с одной (пики), двумя (пики и червы) и четырьмя мастями. В игре есть функция отмены, можно отменить любое количество ходов, но за это снимают очки. Вероятность выигрыша с одной мастью составляет 99%, с двумя мастями – 60%, с четырьмя – 30%.

Для тех, кто хочет научиться играть в эти игры предлагаю посмотреть мои увлекательные и захватывающие записи стримов.

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