За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Паук, Косынка, Солитер – привычный набор карточных игр Windows. В классическом виде остался только в Windows 7. В Windows 8 игры убрали из ОС, в Windows 10 вернули, но в виде платных версий. Если не заплатить деньги – будет показываться реклама. Благо умельцы выдернули все игры из Windows 7, оформили их в самостоятельный установочный пакет, и теперь

реклама

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Пасьянс Косынка, в английской версии Microsoft Solitaire.

Это карточная игра. Игра ведется одной колодой на 52 карты. Цель игры – разложить все карты по мастям в четыре стопки, начиная от туза, и заканчивая королем. В процессе игры можно класть карты на карту рангом выше, но обязательно масти другого цвета – черного или красного. В каждую из стопок кладутся карты, начиная с туза, двойки, и так далее до короля. Из основной колоды карты можно сдавать по одной или по три. В свободную ячейку на игровом поле можно положить только короля. Когда все карты разложены – игра заканчивается.

реклама

Косынка появилась впервые в составе Windows 3 в 1990. Игра должна была действовать на пользователей успокаивающе. Смысл включения игры в состав Windows был в том, чтобы научить пользователей пользоваться мышью. В те времена мышь была не у каждого компьютера, все пользовались клавиатурой. В Windows Vista программа была обновлена. В Windows 8 игру убрали из состава ОС, и ее надо было загружать из Microsoft Store. В апреле 2015 года пасьянс вернули в операционную систему Windows 10 в честь 25-летия игры. Только в Windows 10 пасьянс стал платным.

Игра часто критикуется руководителями высшего и среднего звена за то, что офисные работники просиживают в косынке порою все рабочее время. Примечателен случай в 2006 году, когда тогдашний мер города Блумберг уволил сотрудника мэрии, за то что тот играл в косынку в рабочее время.

реклама

Пасьянс Солитер, он же Свободная ячейка, он же FreeCell

Пасьянс намного сложнее Косынки. Используется колода на 52 карты. Вся колода сразу раскладывается на столе лицом вверх, карты группируются в 8 колонок. Вверху игрового стола есть 8 свободных ячеек – в четыре ячейки справа нужно сложить все карты, от туза до короля по мастям. Эта область называется дом. А четыре ячейки слева являются вспомогательными и служат для перемещения карт.

Карты можно перемещать в любую колонку на старшую карту, в свободную ячейку, в пустую колонку, в дом. В 1968 году журнал «Наука и жизнь» перепечатал пасьянс некоего Бейкера и назвал его Солитером. Свободную ячейку изобрел Пол Олфилл в 1978 году на языке программирования tutor. В 1992 году Джим Хорн создал версию для Windows. В Windows 95 игру включили в состав ОС, и в дальнейшем игра входила в состав Windows вплоть до версии 7. В 8 Солитер, как и все пасьянсы удалили, что привело к краху Windows 8 и провалу продаж.





реклама

Теоретически в игре может быть 52! (52 факториал) комбинаций, то есть 8*10 в 67 степени. В первой версии программы FreeCell от Microsoft число раскладов ограничено 32000 комбинаций. В 1995 году заядлые картежники обнаружили расклад 11982, который никому не удалось разложить. В середине 2000-х годов группа математиков доказала методом полного перебора, что данный расклад в принципе не имеет решения. С выходом Windows XP число раскладов увеличили до миллиона, но первые 32000 раскладов оставили из старой версии.

Пытливые умы сотен миллионов офисных работников по всему миру раскладывали весь миллион комбинаций и обнаружили еще 7 комбинаций, которые не имеют решения. Таким образом, вероятность выигрыша составляет более 99% процентов, неразрешимые комбинации выпадают один раз на 78000 раскладов.

Пасьянс Паук, он же Spider Solitaire

Эта карточная игра впервые вошла в состав Windows с выходом Windows 98. Игра также была частью ОС вплоть до Windows 7, в 8 ее удалили, а в 10 вернули обновленную версию, но за деньги. В игре используют две колоды по 52 карты. На игровом поле в начале игры в 10 столбцах разложены 54 карты, причем лицом вверх лежит только верхняя карта в каждом столбце. Верхнюю карту можно переносить на старшую карту любой масти. Можно перемещать стопку карт, если они одной масти и лежат по порядку. Перемещение верхней карты в столбце открывает скрытую карту под ней, и та становится верхней. Цель игры – раскрыть все карты и собрать 8 наборов одной масти. В нижней части стола лежат 5 наборов по 10 карт, которые можно раскладывать на 10 столбцов по одной карте в каждый столбец за расклад.

Игра имеет уровни сложности, можно выбрать расклады с одной (пики), двумя (пики и червы) и четырьмя мастями. В игре есть функция отмены, можно отменить любое количество ходов, но за это снимают очки. Вероятность выигрыша с одной мастью составляет 99%, с двумя мастями – 60%, с четырьмя – 30%.

Для тех, кто хочет научиться играть в эти игры предлагаю посмотреть мои увлекательные и захватывающие записи стримов.