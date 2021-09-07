Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

История о покупке клавиатуры с подвохом Corsair K95 RGB Platinum на Авито

Corsair представила на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе (Невада, США) клавиатуру K95 RGB Platinum, созданную для требовательных любителей игр.
[ ] для раздела Блоги
1
Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Началась вся эта необычная история в декабре 2020 года. Захотелось перейти со старой мембранной клавиатуры на новую механическую. Хотелось полноразмерную клавиатуру с блоком дополнительных клавиш. Выбор пал на Corsair K95 RGB Platinum. Данная клавиатура может похвастаться регулятором звука, кнопкой отключения звука и шестью дополнительными клавишами, на которые можно повесить любые макрокоманды.

Покупка новой клавиатуры в магазине показалась мне пустой тратой денег. Новая такая стоила 14000 рублей. Я решил испытать удачу на популярной барахолке АВИТО. Нашел искомую клавиатуру. Вот как выглядело объявление.

анонсы и реклама
RTX 3060 Gigabyte за 67 тр в Регарде
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

У продавца, по всей видимости, много таких клавиатур, так как объявление активно до сих пор. Тогда, насколько я помню, клавиатура стоила 8000 рублей. Я сторговался до 6000 рублей.

реклама

Через непродолжительное время клавиатура была у меня в руках. Я проверил ее в пункте выдачи, подключив к компьютеру - все кнопки нажимались. Комплектация была полная, клавиатура выглядела как новая, никаких следов использования не наблюдалось.

Дома я установил фирменное приложение iCUE, чтобы настроить подсветку и обновить через него прошивку. Оказалось, что настройки нельзя сохранить в этой клавиатуре. Это не баг, а фича. Настройки применяются только после того, как в память загрузится приложение iCUE. Но оно весит 1,7 гигабайта. Это мне не понравилось. Но также выяснилось, что iCUE не умеет программировать те самые шесть дополнительных клавиш слева. Оказывается, это отдельная клавиатура производства Elgato, и для работы этих клавиш нужно скачивать еще одно приложение. Это уже совсем ни в какие ворота, подумал я. Ну ладно, делать нечего, скачал, установил, начал пользоваться.

На третий день использования началось нечто загадочное и необычное. Клавиатура начала сама хаотично набирать текст и не реагировала на нажатия клавиш. Перетыкание в другие порты USB не помогло. Удаление iCUE и всех связанных с клавиатурой программ не помогло. Я опробовал разные версии iCUE – не помогло.

реклама

Вернуть продавцу клавиатуру было нельзя, так как за 6000 рублей мне ее продали без гарантий. Я подумал, что попал на деньги. Решил написать в техподдержку Corsair Support.

В первом своем письме мне дали такую инструкцию – отключить клавиатуру, зажать кнопку Esc и включить клавиатуру, отжать кнопку. Это не помогло. Они попросили сфоткать наклейку на клавиатуре. Вот она.

реклама

В следующем письме техподдержка прислала мне файл прошивки клавиатуры и пошаговую инструкцию как ее прошить. Оказывается, на дне клавиатуры есть маленькое отверстие, в котором прячется маленькая кнопочка. Ее надо зажать и подключить клавиатуру. При этом в компьютере появится USB накопитель, на который надо скопировать присланный файл. Я проделал все как мне сказали и это не помогло.

В следующем письме у меня попросили три вещи – фото чека из магазина, где я ее купил, фото серийного номера, мой домашний адрес и телефон. Я им ответил, что чек у меня не сохранился, фото сделал, адрес написал. 21 января 2021 года поддержка прислала мне такое письмо. 


В нем сказано, что мне надо отправить клавиатуру в Нидерланды, приклеив на коробку с посылкой такую наклейку.

Работники почты не с первого раза сообразили, как надо отправлять посылки за границу, нужных и редких для моего почтового отделения бланков под рукой сразу не оказалось. Почта России за упаковку и пересылку клавиатуры в Нидерланды взяла с меня 2000 рублей (1792 р пересыл + отдельно 208 р за их фирменную большую коробку).

Также пришлось заполнить таможенную декларацию и указать в ней: что, кому и зачем я пытаюсь выслать в страну НАТО. Я написал, что клавиатура едет на ремонт. Кстати, клавиатура тяжелая, посылка весила аж 3 кило. Тогда меня посетила мысль, что дешевая клавиатура с АВИТО уже встала мне в 8000 рублей.

Началось длительное ожидание. Путь клавиатуры в Нидерланды оказался нелегким. Клавиатура долго каталась по сортировочным центрам и 30 января покинула нашу страну, я надеюсь, навсегда. И дальше тишина. Я написал в Corsair, получили ли они посылку? Они сказали, что нет. Я решил немного подождать. Подходил к концу февраль, посылка пребывала в неизвестности.

Я решил обратиться на почту в Нидерландах. Вот только проблема: почта Нидерландов - странная структура, туда можно обратиться лишь тремя способами. И среди них нет e-mail. 1: позвонить – я плохо понимаю нидерландский язык на слух, да и траты на международные телефонные переговоры не входили в мои планы, поэтому отмел этот вариант. 2: написать обычное бумажное письмо – это мне показалось анахронизмом, а также траты на пересылку бумажных писем в Нидерланды не входили в мои планы. 3: написать в Twitter. И я воспользовался этим вариантом. 

Вот скриншот, где на чистом нидерландском языке 1 марта 2021 года я спросил, где моя посылка, ведь она покинула страну 21 января, а 1 марта она никуда не прибыла, то есть 41 день посылка пребывала в вакууме.

Мне ответили, что посылка не прибыла в страну и ничем не могут помочь. Я написал обращение на сайте Почты России о том, что посылка потеряна. И о чудо, 3 марта пошло шевеление. Нидерландская почта в Твиттере написала, что посылка уже у них. Отслеживание на сайте Почты России также зашевелилось, и уже 4 марта посылка была вручена Корсаровцам.

В тот же день пришло письмо от Corsair, что посылка получена.

И следом за ним пришло еще одно письмо, в котором сказано, что на мой адрес курьерской службой USPS отправлена посылка. Служба поддержки USPS прислала мне ссылку на форму для заполнения таможенной декларации. Там я должен был указать для таможни: что в посылке, ценность посылки, где я купил эту подозрительную вещь, прибывшую из враждебной страны НАТО. Я написал, что это из ремонта вернулась клавиатура, высланная ранее в Нидерланды, и что я ее купил в России, а не за границей. И уже 19 марта 2021 года курьер принес мне посылку домой. Посылка была из США, штат Калифорния. 

В ней оказалась новая не распечатанная клавиатура Corsair K95 RGB Platinum с русской раскладкой. Я решил ее сразу же продать на том же АВИТО. Вот мое объявление.

Выставил новую не распечатанную клавиатуру за 12000 рублей. Покупатель из Нижнего Новгорода предложил 10000 рублей, и я согласился отправить ее ему через Авито Доставку. В итоге я потратил на все эти приключения с клавиатурой 8000 рублей, а получил 10000 рублей. 2000 рублей — это утешительный приз за хлопоты.

Сразу после того, как я выслал клавиатуру в Нидерланды, я решил, что не буду больше связываться с этой моделью клавиатуры. Стал искать аналоги у других производителей. Мой выбор пал на Thermaltake Level 20 GT RGB.

Купил ее новую, покупкой очень доволен, работает до сих пор без нареканий. Огромный плюс этой клавиатуры – не нужно устанавливать никаких приложений. Настройку подсветки можно произвести комбинацией клавиш самой клавиатуры, и эта настройка сохраняется в памяти клавиатуры, и не потеряется при подключении ее к другому компьютеру. Из дополнительных кнопок часто пользуюсь скроллером регулятора громкости, кнопкой вызова калькулятора. Еще кнопкой воспроизведение/пауза. Она проигрывает или останавливает ролики на Ютюбе, даже если браузер свернут. Конечно, у Thermaltake есть свое приложение для настройки клавиатуры, но я до сих пор не увидел необходимости его устанавливать.

В целом стоит сказать спасибо поддержке Corsair за то, что они бесплатно заменили клавиатуру без чека из магазина.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

corsair k95 rgb platinum thermaltake level 20 gt rgb
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
18
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
39
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
41
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
11
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
22

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
31 августа 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры переходят на Эфириум Классик, а Ethereum 2.0 не остановит добычу криптовалюты на видеокартах
114
Xiaomi назвала 17 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 Enhanced Edition в 2021 году
11
Стали известны результаты тестов производительности редкой RTX 3080Ti 20Gb в майнинге криптовалют
14
Энтузиасты показали, как должен выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim в 2021 году
26
AMD уже массово производит процессоры Ryzen 6000 Rembrand
220
Лайфхак по апгрейду Radeon RX 5000 на новую серию — обменяй видеокарту бесплатно у майнера
21
MIUI 12.5 принесла проблемы смартфонам Xiaomi – отвал Wi-Fi, нерабочий экран и потеря заряда
7
Новый BIOS на материнских платах MSI позволит устанавливать Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х
16
Не баг, а фишка – геймер нашёл в Cyberpunk 2077 ошибку, позволившую попасть в секретную локацию
6
Появились первые цены флагманских материнских плат Z690
86
Хешрейт сети Ethereum приблизился к 750 TH/s - армия новичков рекордно увеличила сложность майнинга
19
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
119
Майнеры Chia распродают фермы после падения курса с $1600 на максимуме до $220
8
Выясняем, сколько нужно ОЗУ игровому компьютеру в 2021 году – 32 Гб VS 62 Гб по мнению TheSpyHood
33
Анонс Intel Alder Lake привёл к снижению цен на процессоры AMD в РФ – Ryzen 7 5800X скинул 6000 р
41
35% жителей США купили криптовалюту по совету Илона Маска и не планируют её продавать в будущем
36
Серия Redmi Note 11 получит быструю зарядку мощностью 67 Вт
+
Ещё один смартфон Xiaomi POCO X3 взорвался
4
Новый монитор от Razer за $800 продемонстрировал время отклика на уровне бюджетных игровых мониторов
52
Цена Xiaomi Mi Pad 5 объявлена белорусским магазином –$480 за базовую версию
7

Популярные статьи

Chia - похоже это финал истории
115
Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru
129
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
3D-графика в играх. Часть 1: Краткая история
34
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
31
Когда будет добыт последний Биткоин
19
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
20
Краткий обзор игры Aliens: Fireteam Elite
31
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
19
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
18

Сейчас обсуждают

MriS
07:29
Это вы терпилы, вечно амд вас разводит на хлам, а вы и рады))
Анонс Intel Alder Lake привёл к снижению цен на процессоры AMD в РФ – Ryzen 7 5800X скинул 6000 р
Георгий Жуков
07:29
Влошенцев пока мало, рекламу выпустят - попрёт.
Хешрейт сети Ethereum приблизился к 750 TH/s - армия новичков рекордно увеличила сложность майнинга
Gringo
07:28
Знаю магаз, где прямо сейчас 6900хт можно взять в пределах 140-145 тыс. Но там берут только наличку.
Майнеры массово раскупают видеокарты Radeon RX 6000 и недорогие GeForce GTX 1660 из магазинов РФ
MriS
07:27
Какая разница, кто я. Главное весело 😀👍
Анонс Intel Alder Lake привёл к снижению цен на процессоры AMD в РФ – Ryzen 7 5800X скинул 6000 р
x.7
07:26
Те, кто уже взяли актуальные карты, смогут и в дальнейшем их брать, так как попали в поток и у них уже есть капитал (видеокарта + она майнит деньги). А для ждунов плохие новости. Они не зацепились за ...
Майнеры массово раскупают видеокарты Radeon RX 6000 и недорогие GeForce GTX 1660 из магазинов РФ
Геннадий Викторович
07:26
да ты бесноватый походу, дурачек ) кто тебе статьи доверил печатать....
Анонс Intel Alder Lake привёл к снижению цен на процессоры AMD в РФ – Ryzen 7 5800X скинул 6000 р
Зеновий Радеонович
07:26
За $ можно купить квартиры, машины и прочие дорогостоящие ништяки. И самое главное - дать взятку! Крипта - чисто спек. актив, типа пс5 во времена дефицита. Нужна единицам ценителей, но покупается парт...
Когда будет добыт последний Биткоин
Gringo
07:25
Блок блоку рознь. Дорогой 750 может быть лучше, чем дешевый 850. Но там проблема в разъемах. У меня БП брэндовый, но всего два 8х, поэтому вариант 6900хт отпал сразу.
Майнеры массово раскупают видеокарты Radeon RX 6000 и недорогие GeForce GTX 1660 из магазинов РФ
Геннадий Викторович
07:25
мусор походу у тебя в голове..терпила )
Анонс Intel Alder Lake привёл к снижению цен на процессоры AMD в РФ – Ryzen 7 5800X скинул 6000 р
Геннадий Викторович
07:23
Амд цен не снижали.. это сделали барыги ) Тупые, наглые, жадные.... с чего бы это ) ?
Анонс Intel Alder Lake привёл к снижению цен на процессоры AMD в РФ – Ryzen 7 5800X скинул 6000 р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем