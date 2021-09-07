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Началась вся эта необычная история в декабре 2020 года. Захотелось перейти со старой мембранной клавиатуры на новую механическую. Хотелось полноразмерную клавиатуру с блоком дополнительных клавиш. Выбор пал на Corsair K95 RGB Platinum. Данная клавиатура может похвастаться регулятором звука, кнопкой отключения звука и шестью дополнительными клавишами, на которые можно повесить любые макрокоманды.

Покупка новой клавиатуры в магазине показалась мне пустой тратой денег. Новая такая стоила 14000 рублей. Я решил испытать удачу на популярной барахолке АВИТО. Нашел искомую клавиатуру. Вот как выглядело объявление.

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У продавца, по всей видимости, много таких клавиатур, так как объявление активно до сих пор. Тогда, насколько я помню, клавиатура стоила 8000 рублей. Я сторговался до 6000 рублей.

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Через непродолжительное время клавиатура была у меня в руках. Я проверил ее в пункте выдачи, подключив к компьютеру - все кнопки нажимались. Комплектация была полная, клавиатура выглядела как новая, никаких следов использования не наблюдалось.

Дома я установил фирменное приложение iCUE, чтобы настроить подсветку и обновить через него прошивку. Оказалось, что настройки нельзя сохранить в этой клавиатуре. Это не баг, а фича. Настройки применяются только после того, как в память загрузится приложение iCUE. Но оно весит 1,7 гигабайта. Это мне не понравилось. Но также выяснилось, что iCUE не умеет программировать те самые шесть дополнительных клавиш слева. Оказывается, это отдельная клавиатура производства Elgato, и для работы этих клавиш нужно скачивать еще одно приложение. Это уже совсем ни в какие ворота, подумал я. Ну ладно, делать нечего, скачал, установил, начал пользоваться.

На третий день использования началось нечто загадочное и необычное. Клавиатура начала сама хаотично набирать текст и не реагировала на нажатия клавиш. Перетыкание в другие порты USB не помогло. Удаление iCUE и всех связанных с клавиатурой программ не помогло. Я опробовал разные версии iCUE – не помогло.

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Вернуть продавцу клавиатуру было нельзя, так как за 6000 рублей мне ее продали без гарантий. Я подумал, что попал на деньги. Решил написать в техподдержку Corsair Support.

В первом своем письме мне дали такую инструкцию – отключить клавиатуру, зажать кнопку Esc и включить клавиатуру, отжать кнопку. Это не помогло. Они попросили сфоткать наклейку на клавиатуре. Вот она.

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В следующем письме техподдержка прислала мне файл прошивки клавиатуры и пошаговую инструкцию как ее прошить. Оказывается, на дне клавиатуры есть маленькое отверстие, в котором прячется маленькая кнопочка. Ее надо зажать и подключить клавиатуру. При этом в компьютере появится USB накопитель, на который надо скопировать присланный файл. Я проделал все как мне сказали и это не помогло.

В следующем письме у меня попросили три вещи – фото чека из магазина, где я ее купил, фото серийного номера, мой домашний адрес и телефон. Я им ответил, что чек у меня не сохранился, фото сделал, адрес написал. 21 января 2021 года поддержка прислала мне такое письмо.



В нем сказано, что мне надо отправить клавиатуру в Нидерланды, приклеив на коробку с посылкой такую наклейку.

Работники почты не с первого раза сообразили, как надо отправлять посылки за границу, нужных и редких для моего почтового отделения бланков под рукой сразу не оказалось. Почта России за упаковку и пересылку клавиатуры в Нидерланды взяла с меня 2000 рублей (1792 р пересыл + отдельно 208 р за их фирменную большую коробку).

Также пришлось заполнить таможенную декларацию и указать в ней: что, кому и зачем я пытаюсь выслать в страну НАТО. Я написал, что клавиатура едет на ремонт. Кстати, клавиатура тяжелая, посылка весила аж 3 кило. Тогда меня посетила мысль, что дешевая клавиатура с АВИТО уже встала мне в 8000 рублей.

Началось длительное ожидание. Путь клавиатуры в Нидерланды оказался нелегким. Клавиатура долго каталась по сортировочным центрам и 30 января покинула нашу страну, я надеюсь, навсегда. И дальше тишина. Я написал в Corsair, получили ли они посылку? Они сказали, что нет. Я решил немного подождать. Подходил к концу февраль, посылка пребывала в неизвестности.

Я решил обратиться на почту в Нидерландах. Вот только проблема: почта Нидерландов - странная структура, туда можно обратиться лишь тремя способами. И среди них нет e-mail. 1: позвонить – я плохо понимаю нидерландский язык на слух, да и траты на международные телефонные переговоры не входили в мои планы, поэтому отмел этот вариант. 2: написать обычное бумажное письмо – это мне показалось анахронизмом, а также траты на пересылку бумажных писем в Нидерланды не входили в мои планы. 3: написать в Twitter. И я воспользовался этим вариантом.

Вот скриншот, где на чистом нидерландском языке 1 марта 2021 года я спросил, где моя посылка, ведь она покинула страну 21 января, а 1 марта она никуда не прибыла, то есть 41 день посылка пребывала в вакууме.

Мне ответили, что посылка не прибыла в страну и ничем не могут помочь. Я написал обращение на сайте Почты России о том, что посылка потеряна. И о чудо, 3 марта пошло шевеление. Нидерландская почта в Твиттере написала, что посылка уже у них. Отслеживание на сайте Почты России также зашевелилось, и уже 4 марта посылка была вручена Корсаровцам.

В тот же день пришло письмо от Corsair, что посылка получена.

И следом за ним пришло еще одно письмо, в котором сказано, что на мой адрес курьерской службой USPS отправлена посылка. Служба поддержки USPS прислала мне ссылку на форму для заполнения таможенной декларации. Там я должен был указать для таможни: что в посылке, ценность посылки, где я купил эту подозрительную вещь, прибывшую из враждебной страны НАТО. Я написал, что это из ремонта вернулась клавиатура, высланная ранее в Нидерланды, и что я ее купил в России, а не за границей. И уже 19 марта 2021 года курьер принес мне посылку домой. Посылка была из США, штат Калифорния.

В ней оказалась новая не распечатанная клавиатура Corsair K95 RGB Platinum с русской раскладкой. Я решил ее сразу же продать на том же АВИТО. Вот мое объявление.

Выставил новую не распечатанную клавиатуру за 12000 рублей. Покупатель из Нижнего Новгорода предложил 10000 рублей, и я согласился отправить ее ему через Авито Доставку. В итоге я потратил на все эти приключения с клавиатурой 8000 рублей, а получил 10000 рублей. 2000 рублей — это утешительный приз за хлопоты.

Сразу после того, как я выслал клавиатуру в Нидерланды, я решил, что не буду больше связываться с этой моделью клавиатуры. Стал искать аналоги у других производителей. Мой выбор пал на Thermaltake Level 20 GT RGB.

Купил ее новую, покупкой очень доволен, работает до сих пор без нареканий. Огромный плюс этой клавиатуры – не нужно устанавливать никаких приложений. Настройку подсветки можно произвести комбинацией клавиш самой клавиатуры, и эта настройка сохраняется в памяти клавиатуры, и не потеряется при подключении ее к другому компьютеру. Из дополнительных кнопок часто пользуюсь скроллером регулятора громкости, кнопкой вызова калькулятора. Еще кнопкой воспроизведение/пауза. Она проигрывает или останавливает ролики на Ютюбе, даже если браузер свернут. Конечно, у Thermaltake есть свое приложение для настройки клавиатуры, но я до сих пор не увидел необходимости его устанавливать.

В целом стоит сказать спасибо поддержке Corsair за то, что они бесплатно заменили клавиатуру без чека из магазина.