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Вспоминаем, о чем была Mafia The City of Lost Heaven, и оцениваем версию Remastered

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Mafia The City of Lost Heaven – легендарная игра, вышедшая в далеком 2002 году. В 2018 году вышел фанатский ремастер, скачать можно тут - https://www.moddb.com/mods/community-modpack. Ремастер ставится на любую версию игры.

Добавлена поддержка широкоформатных мониторов без искажения перспективы, аутентичные шрифты, текстуры высокой четкости, восстановлены реальные названия автомобилей, добавлена шейдерная вода, высокополигональное оружие и модели сюжетных NPC. Высокополигональная растительность и предметы интерьера. Высокая дальность прорисовки. В общем, игра стала выглядеть достойной для прохождения в 2021 году. При этом резко возросли системные требования. Если оригинальная версия сейчас пойдет на любом ведре, то ремастер на ноутбуке с RTX 2070 в 4К выдавал всего 20-25 фпс. Только на ноутбуке с RTX 3080 удалось получить стабильные 55-60 фпс и с удовольствием ее пройти. Так что для комфортного прохождения этой обновленной игры в 4К вам понадобится мощное железо.

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Сюжет игры повествует о жизни мафиози Томми Анджело, решившего завязать с криминалом и сдать всю семью с доном в обмен на новую личность от государства.

Игра начинается с разговора в кафе с детективом Норманом, и в дальнейшем миссии будут прерываться на комментарии из кафе. И в беседе, за чашечкой кофе, Томас рассказывает о своих прошлых приключениях.

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Миссия Невозможно отказаться. Все началось, когда Томми работал таксистом, члены семьи Сальери – Полли и Сэм поймали такси, которое увезло их от погони.

Миссия Бегущий человек. Догоняющие позже выследили Тома и решили отомстить за помощь мафиози, и в поисках защиты Томми вынужденно вступил в семью дона Сальери.

Миссия Вечеринка с коктейлями. Дон предложил Полли и Тому проучить обидчиков и повредить их машины на закрытой стоянке.

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Миссия Непыльная работа. Дон поручил Томми побыть водителем, пока Сэм и Полли собирают дань. Но в загородном мотеле дела пошли не по плану. На наших героев устроили засаду, и Томми пришлось спасать коллег.





Миссия Честная игра. Дон и его люди сделали большую ставку на автогонках. Томми поручено по-тихому взять машину конкурента на автотреке, и не привлекая внимание отогнать ее в мастерскую Луки Бертоне. После того как Лука замедлит машину, нужно также без аварий вернуть машину обратно. Утром выяснится, что пилоту дона сломали руку, и участвовать в гонке придется Томми.

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Миссия Сара. На дочь бармена Луиджи в баре Сальери нападают хулиганы. Томми соглашается помочь, а Сара становится его женой.





Миссия Пора привыкать. Дон Сальери поручает Томми и Полли проучить хулиганов, напавших на Сару. Не убивать, а переломать кости. Но не убивать у партнеров не получилось – хулиганы были вооружены огнестрельным оружием, и ответным огнем были ликвидированы.





Миссия Путана. Фрэнк – правая рука дона, поручает Томми устранить путану, которая много болтает, а бордель, расположенный в Отеле Корлеоне, поджечь. Томми сжалился над женщиной и отпустил ее.





Миссия Святой отец. Сбежав из горящего борделя по крышам, Томми окажется на похоронах одного из хулиганов, пристававших к Саре. Поскольку Томми был изобличен как убийца покойного, ему ничего не оставалось как порешать всю траурную процессию.





Миссия Загородная прогулка. Дон поручил Томми с ребятами забрать виски с загородной фермы в вечернее время. На ферме героев поджидала засада, но Томми устранил угрозу.

Миссия Омерта. Дон Сальери сообщил Томми, что его правая рука – Фрэнк переметнулся к врагу – дону Морелло, и поручает устранить Фрэнка. Томми настигает Фрэнка в аэропорту, но решает отпустить его на самолете за границу.

Миссия Визит к толстосумам. Дон поручает Томми пробраться на виллу прокурора и украсть с помощью медвежатника Сальваторе важные документы из сейфа.

Миссия Сделка века. На совещании в баре Сальери Полли предложил закупить отличное поило у некоего Вильяма Гейтса из Кентукки. Встреча назначена на третьем этаже автостоянки. Сделка срывается, когда туда же подъезжают вооруженные ребята Морелло.

Миссия Бон Аппетит. Дон Сальери просит Томми отвезти его пообедать в ресторан Пепе, поскольку его водитель Карло вял больничный. На ресторан Пепе люди Морелло устраивают налет, но Томми со всеми справляется. Выясняется, что место обеда дона Сальери продал якобы заболевший водитель, и Томмии должен его ликвидировать.





Миссия С днем рождения. Дон поручает Томми застрелить городского советника на пароходе, где тот будет отмечать свой день рождения. После выполненного задания Полли подберет Томми на катере.

Миссия Везет же гаду. Дон поручает Томми убить родного брата конкурента – Серджио Морелло. Настает череда неуспешных покушений: расстрел в ресторане «Итальянский садик», взрыв автомобиля, расстрел у ресторана «Радуга». Серджио переживет это все. В итоге Томми загонит злодея в порт и там уничтожит.





Миссия Сливки общества. Теперь дон Сальери поручает убить самого дона Морелло. Томми за рулем, а Полли и Сэм стреляют, высунувшись из окон. У этой миссии есть две концовки, в каждой из которых Морелло погибнет, но по-разному. В первом случае, Морелло заедет в аэропорт и попытается улететь на самолете. Томми прострелит оба двигателя и самолет грохнется за лесом. Во втором случае машина Морелло не повернет в аэропорт, а поедет прямо, в тупик к недостроенному мосту. Томми не долго думая сталкивает машину Морелло с обрыва. После можно спуститься по дороге на дно обрыва и поглазеть на останки машины.

Миссия Перевыборы. Дон поручает Томми застрелить неугодного политика из снайперской винтовки. Стрелять предстоит из башни старой тюрьмы, которую облюбовали криминальные элементы.





Миссия Чисто для разрядки. Дон поручает Томми украсть груз сигар из порта. По итогу выясняется, что в сигарах спрятаны бриллианты.

Миссия Небольшая халтурка. Томми принимает предложение Полли ограбить городской банк. Начиная с этой главы в бар Сальери уже нельзя попасть.





Миссия Декаданс. Финал. На следующий день после ограбления Том заходит к Полли домой и находит его труп. Сэм позвонит в квартиру Полли и скажет Тому, что дон все узнал, и пригласит его в городскую картинную галерею. Там будет много людей дона Сальери желающих убить Томми. Но Том ликвидирует всех врагов.

Миссия Эпилог. Это не игровая миссия. Мы просто пассивно наблюдаем за дальнейшей судьбой Томми.

На этом игра не заканчивается. После прохождения основного сюжета открывается режим Большой прогулки с 19 миссиями. В этом Режиме у Томми появляется свой дом в Оуквуде, где можно восстановить здоровье и сохраниться. Задания выдают специальные люди, машущие рукой. Если добраться до маяка и повзаимодействовать с дверью, то маяк покажет расположение всех квестодателей.





Убить Быстрого Гонзалеса – нужно успеть убить человека с горящими ботинками, пока он не добежал до реки. В роли Гонзалеса выступает тот самый водитель дона Карло, которого мы убили в миссии Бон аппетит.

Грузовик с бомбой - необходимо отогнать грузовик от ресторана «Радужный садик» к промзоне на юге Рабочего района, недалеко от порта, не снижая скорость ниже 34 миль/час (55 км/час). Если снизить скорость – грузовик взорвется.

Разминирование - необходимо обезвредить девять бомб в обозначенных местах за отведённое время.

Замена гоночных болидов - необходимо последовательно переставить три гоночных болида на платформах грузовиков за отведённое время.

Грузовик с взрывчаткой - необходимо отогнать гружённый нитроглицерином грузовик к указанной точке за отведённое время, не попадая в аварии.

Пробитый бензобак - необходимо отогнать спорткар, у которого быстро кончается топливо к Пожарному Департаменту в Рабочем районе.





Преследование самолёта - необходимо преследовать летящий над городом самолёт на дистанции не более 200 метров.

Искажение обзора - необходимо доставить гоночный болид к нужному месту, следуя указателям на карте, за отведённое время. Сложность задания в том, что по мере увеличения скорости расширяется поле зрения.

Убийство снайперов – нужно устранить трех снайперов на крышах домов в Деловом районе.

Преследование невидимки - необходимо проследить за человеком-невидимкой и не отстать от него слишком далеко.

Бомбардировка моста - необходимо перегнать машину через мост Терранова за отведённое время. Нюансы состоят в том, что авто глохнет при превышении 60 км/ч, а мост бомбардирует зависший над ним дирижабль.





Бомбы в такси - необходимо утопить пять такси за отведённое время. Выполнение осложняется тем, что вам потребуются автомобили не только для быстрого перемещения от одной точки к другой, но и для сталкивания машин в воду.

Доставка коробки - необходимо доставить коробку в указанное место. Просто таскаем коробку за мужиком, благо тащить не далеко.

Морской монстр - необходимо спасти девушку от морского монстра на пляже за рестораном «Радужный садик» за отведённое время. Нужно метко выстрелить в замок.

Телефонные будки - необходимо ответить на звонки в указанных телефонных будках за отведённое время.





Преследование НЛО - необходимо выследить инопланетянина на летающей тарелке. В конце маршрута мы окажемся у маяка.

Убийство гангстеров - необходимо убить всех гангстеров в переулке, в котором мы встречались с Полли и Сэмом в миссии Чисто для разрядки.

Взрывающийся спорткар – нужно перегнать машину, из которой постоянно вываливаются мины. Миссия абсолютно не проходима без замедления ПК, так как мины выбрасываются слишком быстро. Для прохождения миссии я воспользовался программой Fraps и заблокировал fps на 20 кадрах в секунду. Так удается отъехать от мины раньше, чем она взорвется.

Огненная турбина - необходимо объехать город по чекпоинтам из дымовых шашек. Это финальная миссия Большой прогулки.

Прохождение была Mafia The City of Lost Heaven Remastered оставило приятные впечатления. А какая миссия вам больше всего понравилась?