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Выбор лучшего ноутбука от 35 до 115 тысяч рублей в сентябре 2020

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Ноутбук это мобильный компьютер, который легко можно взять с собой в поездку, равно как и удобно работать дома. Он не занимает много места на столе, в сравнении с обычным компьютером. На сегодняшний день в продаже имеются сотни моделей ноутбуков и неопытным пользователям бывает трудно выбрать стоящее решение под свой бюджет. Эта статья поможет сориентироваться и не переплачивать за ненужные функции, а если и платить то за максимальную производительность.

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В бюджете до 35000 рублей лучшим выбором будет Lenovo V130-15 (81HN0111RU). Экран 15.6 дюйма. Установлен процессор Intel Core i3 8130U, 4 Гб ОЗУ, внутренний накопитель 256 Гб типа SSD, графическая подсистема представлена видеокартой Intel UHD Graphics 620.

Покупателям нравятся легкость (1,8 кг), красивый дизайн. Производительность достаточная за такую цену. Сборка выполнена хорошо, ничего не имеет люфта и не скрипит. Пластик немного гнется, что логично, это не железо.

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В бюджете до 40000 рублей можно взять HP 15-dw2024ur (104K6EA). Экран с диагональю 15.6 дюйма 1920x1080 (Full HD), процессор Intel Core i3 1005G1, 8 Гб оперативной памяти DDR-4, накопитель 512 Гб SSD, графика Intel UHD Graphics.

Можно отметить отличный экран, отличная комплектация за эту цену, достаточно компактный. Из нюансов — экран не откидывается на 180 градусов (максимум 150). На клавиатуре есть полноценный числовой блок. В целом ноут довольно тихий – при серфинге и использовании офисных приложений жужжит очень слабо.

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Далее в бюджете до 45000 рублей можно взять HP 17-ca1053ur (104H1EA). За такую цену вы получаете большой экран с диагональю 17.3 дюйма и разрешением 1600x900 (HD+), достаточно мощный процессор AMD Ryzen 5 3500U, 4 Гб ОЗУ DDR-4, 512 Гб SSD, графику Radeon Vega 8.
Быстро загружается, возможен апгрейд накопителя и оперативки. Такая диагональ удобна для работы; удобная по тактильным ощущениям клавиатура: клавиши нажимаются мягко и точно. Имеется слот под SSD-диск с интерфейсом M.2; есть второй слот под дополнительную планку оперативной памяти.

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В бюджете до 55000 рублей можно взять HP 17-ca1054ur (104H2EA). Экран 17.3" с разрешением 1600x900 (HD+), процессор AMD Ryzen 7 3700U, 8 Гб DDR-4, накопитель 512 Гб SSD, графика Radeon RX Vega 10. Все то же как у предыдущей модели, только мощнее процессор и графика.

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В бюджете до 75000 рублей лучше взять ASUS FX705DT TUF Gaming (H7192). Экран с диагональю 17.3", с разрешением 1920x1080 (Full HD), процессор AMD Ryzen 5 3550H, 16 Гб памяти DDR-4, накопитель 512 Гб SSD, видеокарта GeForce GTX 1650 с собственной памятью 4096 Мб.

Отличный ноутбук за свои деньги, железо мощное, приличный экран с тонкими рамками и качественная сборка в целом. Отличный дисплей, не громоздкий, сборка на высоте, разбирается быстро. Есть небольшие засветы матрицы на черном фоне. Дисплей 120 Гц.

В бюджете до 95000 рублей можно взять Acer Nitro 5 AN517-51-52VJ.

Экран 17.3" 1920x1080 (Full HD), процессор Intel Core i5 9300H, с частотой 2400 МГц, 8 Гб памяти DDR-4, накопитель 512 Гб SSD, видеокарта GeForce GTX 1660 Ti с памятью 6144 Мб.

Производительность ноутбука на очень высоком уровне, и он относительно недорогой. Мощности достаточно для большинства задач, тяжёлые вычислительные программы тянет на ура. Экран имеет частоту 60 Гц. Можно поставить два SSD и оба M2, они могут быть объединены в массив RAID 0. Корпус имеет небольшой люфт, но вся ценность ноутбука в его начинке.

В бюджете до 115000 рублей можно взять MSI GL75 (10SEK-249). Экран 17.3" с разрешением 1920x1080 (Full HD), процессор Intel Core i5 10300H, с частотой 2500 МГц, 16 Гб памяти DDR-4, накопитель 512 Гб SSD, видеокарта GeForce RTX 2060 6144 Мб.

Достаточно мощное железо. Хороший дисплей. Ноутбук легкий и компактный. Хороший тачпад. Отличный товар за данную цену.

На этом все.

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