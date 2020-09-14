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Квесты от студии Telltale Games - Sam & Max: Season One и Two

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Студия Telltale Games известна своими удивительными квестами. Студия была основана в 2004 году выходцами из LucasArts. К сожалению, в 2018 году студия обанкротилась и была ликвидирована. Но за то недолгое время, пока она работа, на свет появились многие интересные и самобытные игры. Давайте о них сегодня и поговорим.

Начнем мы с игры Sam & Max: Season One. Это эпизодическая игра, состоящая из шести серий, по мотивам комикса Sam & Max художника Стива Перселла. Каждый эпизод представляет собой отдельную серию со своим сюжетом, при этом все серии связаны между собой нитью повествования.


Эпизод 1 - Культурный шок. Сюжет развивается вокруг братьев Шипучек, которыми управляет злой гипнотизёр. Вольная полиция Сэм и Макс освобождают братьев от зависимости.

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Эпизод 2 - Ситуация: Комедийная. Сюжет развивается вокруг, ведущей ток-шоу, которая была загипнотизирована сама, а также загипнотизировала всех жителей города, которые смотрели ее передачу по телевизору. Сэму и Максу удается пробраться в студию и снять гипноз с ведущей и зрителей.


Эпизод 3 - Крот, бутерброд и вся банда. Полиция расследует исчезновение крота в Немафиозном казино Медвежонни.


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Эпизод 4 - Смерть Аврааму Линкольну! Президент США теряет над собой контроль, Секретная служба решает заменить президента на статую Авраама Линкольна. Сэм и Макс пытаются этому помешать.


Эпизод 5 - Реальность 2.0. Виртуальная игра гипнотизирует всех игроков. Сэм и Макс входят в виртуальную реальность, чтобы разрушить преступную связь с игроками.


Эпизод 6 - Светлая сторона Луны. Финальный эпизод сезона, котором выясняется кто стоит за всеми гипнотическими происшествиями прошлых эпизодов. Сэм и Макс отправляются на Луну, чтобы предотвратить гипнотизирование всей планеты.

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Sam & Max Beyond Time and Space – это второй сезон приключений сотрудников вольной полиции Сэма и Макса, состоящий из пяти эпизодов.

Эпизод 1 - Полярная станция Санта. Древнее божество посылает гигантского робота уничтожить Сэма и Макса.


Эпизод 2 - Блюз о лучших морях. Герои отправляются на тропический остров через пространственный портал, чтобы предотвратить извержение вулкана.


Эпизод 3 - Ночь рейвующих мертвецов. Город наводняют зомби. Сэм и Макс отправляются в логово вампира, чтобы остановить нашествие мертвецов, но сами становятся зомби.


Эпизод 4 - Колесницы псов. Сэм и Макс занялись поиском пропавшего продавца Боско, с помощью лифта, путешествующего во времени и пространстве.


Эпизод 5 - Что новенького, Вельзевул? Сэм и Макс ищут пропавшую душу Боско, и для этого отправляются в Ад к Сатане.

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