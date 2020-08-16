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Комплект с AliExpress состоит из материнской платы, процессора и оперативной памяти.

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Материнская плата Kllisre E5-V304 форм-фактора M-ATX имеет разъем LGA1356. На нее можно установить всего две планки памяти по 16 гигабайт каждая. В комплекте идут планки объемом 4 гигабайта. Заявлена поддержка всех процессоров Xeon E5 под сокет LGA1356. Есть одни разъем М.2 для установки высокоскоростного накопителя. Есть два разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры. 6 портов USB, 1 порт Ethernet, три аудио-разъема.







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Процессор Intel Xeon E5-2420 имеет базовую частоту 1900 МГц, с турбо-бустом на двух ядрах до 2400 МГц. Поддерживаются все современные инструкции, кроме AVX2, F16C, FMA3 и TSX.

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Тестовый стенд состоял из комплекта материнская плата, процессор, оперативная память.

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В качестве охлаждения использовался кулер Deepcool GAMMA ARCHER PRO. Желтую рамку крепления кулера, которая идет в комплекте с материнской платой, пришлось немного расширить с помощью фена, так как кулер в нее не влезал.

В качестве системного диска использовался накопитель HP SSD EX900 M.2 120GB.

Блок питания FSP ATX-600PNR-I 600W ATX. Видеокарта, не самая мощная, но единственная, которая оказалась под рукой - ZOTAC GeForce GT 610 Synergy 2GB ZT-60601-10L.

Все тесты проводились на операционной системе Windows 10 2004, установленной на M.2 накопитель.

В первой серии тестов использовалась программа AIDA64 6.25.5400. Используя эти результаты тестов, вы сможете сравнить быстродействие этой сборки с вашей системой.

Тест чтения из памяти показал 20858 мегабайта в секунду, тест записи показал 18041 мегабайта в секунду, копирование в памяти показало 19619 мегабайта в секунду, задержка в памяти составила 83,9 наносекунд.

Тест CPU Queen показал 37903 очка. Тест CPU PhotoWorxx показал 12142 Мегапикселя в секунду. Тест Zlib показал 269,9 мегабайт в секунду. Тест CPU AES показал 12866 мегабайт в секунду. Тест CPU SHA3 показал 693 мегабайт в секунду. Тест FPU Julia показал 17369 очков. Тест FPU Mandell показал 9205 очков. Тест FPU SinJulia показал 4399 очков. Тест FP32 Ray-Trace показал 3104 KRay/s. Тест FP64 Ray-Trace показал 1692 KRay/s.







Далее были проведены тесты в различных версиях 3DMark. Конечно, слабая видеокарта показала низкий общий результат, тем не менее, можно посмотреть тесты процессора.

В 3DMark03 процессор набрал 157 очков. В 3DMark05 процессор набрал 584 очка. В 3DMark06 процессор набрал 5402 очка. 3DMark Vantage первый CPU тест показал 3137 операций в секунду, а второй тест показал 30 операций в секунду. Общий счет CPU составил 22773 очка. Можно отметить, что четырех-ядерный процессор Core i3-8100 в этом тесте набирает на 1000 очков меньше. 3DMark11 показал Physics Score равный 7128 очкам. Тест PCMARK7 показал общий счет 3765 очков. Стоит отметить, что в этом тесте процессор Core i3-8100 набирает 5510 очков.

И еще посмотрим на результаты теста накопителя HP SSD EX900 M.2 120GB. Скоростные показатели очень неплохие.

Что можно в целом сказать о данной системе. Конечно, эта сборка не может конкурировать с новыми компьютерами из вашего ближайшего магазина по уровню производительности. Но вот по цене и по уровню производительности на доллар у данной сборки нет никаких конкурентов.

Данная система станет хорошей основой для бюджетного компьютера, который сможет решать любые задачи, а если добавить к ней хорошую видеокарту, то можно будет комфортно поиграть в любые современные игры.

Так что, если у вас очень старый компьютер, или вообще нет компьютера и вы ограничены в средствах, эта или похожая сборка может стать вашим рабочим инструментом. Кроме того, у данной сборке есть потенциал для апгрейда на более емкую память и более многоядерный процессор.



