Тест видеокарт - Geforce GT710 против UHD630 (Core i3-8100)
Иногда может возникнуть вопрос, что лучше – дешевая дискретная видеокарта или встроенное видео в процессоре.
Это сравнение видеокарты Geforce GT710 (слева) и встроенной графики UHD630 в процессоре i3-8100 (справа) в программе 3dmark06.
Как видно из показателей fps встроенная графика процессора Intel гораздо мощнее, иногда в 2 раза.
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