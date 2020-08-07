Иногда может возникнуть вопрос, что лучше – дешевая дискретная видеокарта или встроенное видео в процессоре.

Это сравнение видеокарты Geforce GT710 (слева) и встроенной графики UHD630 в процессоре i3-8100 (справа) в программе 3dmark06.

Как видно из показателей fps встроенная графика процессора Intel гораздо мощнее, иногда в 2 раза.