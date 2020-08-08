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Сегодня мы сравним два процессора. Их объединяет то, что у обоих из них есть четыре честных вычислительных ядра и четыре вычислительных потока. Еще у них есть еще одно личное общее качество, оба они работают в одной и той же офисной машине. В 2009 году был куплен компьютер на базе топового процессора AMD, а уже в 2020 году эта офисная машина была обновлена дешевым процессором от Intel. Сейчас мы посмотрим, что изменилось в плане производительности, и как шагнули за 11 лет технологии.

AMD Phenom II X4 955 Black Edition – это ультра-топовый процессор 2009 года от AMD. Приставка Black Edition означает наличие свободного множителя. На старте продаж он стоил $245. Частота 3200 МГц. Теплопакет 125 Ватт. Поддерживаемая память - DDR3-1333.

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Intel Core i3-8100 — это ультра-бюджетный процессор 2018 года от Intel. Множитель заблокирован. На старте продаж он стоил $117, но и в 2020 продолжает продаваться по этой же цене. Частота 3600 МГц. Теплопакет 65 Ватт. Поддерживаемая память – DDR4-2400.

Тестирование проводилось в программах AIDA64, 3DMARK03, 3DMARK05, 3DMARK06. Хотелось еще провести тестирование в 3DMARK Vantage, но процессор AMD Phenom II X4 955 Black Edition не смог пройти этот тест.

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Оба процессора работали под управлением Windows 7, благо народные умельцы успешно модифицируют драйвера для Intel Core i3-8100, так как эта операционная система официально уже не поддерживается на этом поколении процессоров.

Первый тест – Чтение из памяти.

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Разница в скорости памяти понятна – разные поколения. Оперативная память DDR4 оказалась на 32% быстрее в чтении. Причем Память DDR3 работала в двухканальном режиме, а DDR4 в одноканальном.

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Второй тест – запись в память.

В операции записи в память получилась разгромная разница. Память типа DDR4 оказалась быстрее в 2,24 раза, чем DDR3.

Третий тест – копирование в памяти.

Копирование в памяти также значительно быстрее в DDR4 - в 1,48 раза.

Четвертый тест – задержка памяти.

Задержки в памяти у DDR4 заметно меньше и составляют лишь 0.82 от задержек DDR3.

Пятый тест – CPU Queen.

Начинаются тесты процессоров. В этом тесте процессор Intel Core i3-8100 быстрее AMD Phenom II X4 955 Black Edition на 43%. Заметный отрыв.

Шестой тест – CPU PhotoWorxx.

В этом тесте преимущество процессора Intel Core i3-8100 составляет 58%.

Седьмой тест – CPU Zlib.

В данном тесте процессор от Intel Core i3-8100 отрывается от AMD Phenom II X4 955 Black Edition на весомые 55%.

Восьмой тест – CPU AES.

Странное и необъяснимое чудовищное превосходство Intel Core i3-8100 над AMD Phenom II X4 955 Black Edition. В 18 раз.

Девятый тест – CPU SHA3.

Intel Core i3-8100 оказался быстрее AMD Phenom II X4 955 Black Edition почти в 1,9 раз.

Десятый тест – FPU Julia.

И снова разгромное поражение AMD Phenom II X4 955 Black Edition, Intel Core i3-8100 оказался быстрее в 3,66 раз.

Одиннадцатый тест – FPU Mandel.

В данном тесте процессор AMD Phenom II X4 955 Black Edition оказался медленнее чем процессор Intel Core i3-8100 ровно в 4 раза.

Двенадцатый тест – FPU SinJulia.

Здесь процессор Intel Core i3-8100 оказался быстрее процессора AMD Phenom II X4 955 Black Edition в полтора раза.

Тринадцатый тест – FP32 Ray-trace.

Процессор Intel Core i3-8100 не оставил шанса AMD Phenom II X4 955 Black Edition и оказался быстрее в 4,5 раза.

Четырнадцатый тест – FP64 Ray-trace.

И снова процессор Intel Core i3-8100 оказался быстрее, на этот раз в 4,7 раза.

Пятнадцатый тест – 3DMark03 CPU tests

По общему счету процессор Intel Core i3-8100 оказался быстрее в 1,9 раз.

Шестнадцатый тест – 3DMark05 CPU tests



По общему счету процессор Intel Core i3-8100 снова оказался быстрее в 1,9 раз.

Семнадцатый тест – 3DMark06 CPU tests

По общему счету процессор Intel Core i3-8100 оказался быстрее в 1,65 раз.

Подведем итоги. Дешевый и сравнительно новый процессор начального уровня Intel Core i3-8100 оказался быстрее флагманского, но старого процессора AMD Phenom II X4 955 Black Edition. Старик не смог приблизиться к новичку ни в одном из тестов. А в тесте CPU AES новый процессор оказался быстрее в 18 раз. AES это алгоритм шифрования принятый в качестве стандарта шифрования правительством США, так что в шифровании процессор Intel показывает себя просто блестяще.

Но даже если вы не занимаетесь шифрованием, в любом случае, если у вас есть процессор уровня AMD Phenom II X4 955 Black Edition или хуже, то вы можете смело обновить свою систему дешевым процессором Intel Core i3-8100.



