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В череде стрелялок особняком стоят шутеры по второй мировой войне. К этой тебе прибегали практически все крупные студии и издательства, а некоторые по многу раз. Эта тема долгоиграющая, и даже сейчас все еще выходят новые игры. Также появились игры, рассказывающие альтернативную историю в антураже Второй мировой. Наверняка вы знаете не все шутеры Второй мировой, и возможно откроете для себя интересные проекты.

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Конечно, в рамках одной статьи охватить сразу все шутеры невозможно, поэтому это будет серия статей. Пока что рассмотрим первые 14 шутеров по Второй мировой войне.

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В 2002 году вышла игра Medal of Honor Allied Assault. Мегапопулярная на момент выхода игра. Тогда игроки еще не были пресыщены разнообразием стрелялок вообще и по Второй мировой в частности. Играем за лейтенанта Майка Пауэлла. Во многом игра копирует события фильма «Спасти рядового Райана».

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Также в 2002 году вышло дополнение Medal of Honor Allied Assault Spearhead. Продолжение не хуже оригинала. Здесь предстоит брать Берлин, играя за советского солдата с ППШ на перевес.

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Еще в 2002 году вышла Battlefield 1942. Самая первая игра из большой серии игр Battlefield (на сегодняшний день уже вышло 16 игр из этой серии). Это сетевой шутер без одиночной кампании, но можно поиграть одному с ботами. Есть 16 больших и приятных на глаз уровней. Расчлененка отсутствует, чтобы игру можно было продавать мелким школьникам.

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В 2003 году вышло второе дополнение для мегахита - Medal of Honor Allied Assault Breakthrough. Главный герой – Джон Бейкер – сражается с немцами в Тунисе, а позже в Италии. Чуть менее захватывающе, чем первые две части, но тоже хорошо.





В 2004 году вышла игра Medal of Honor Pacific Assault. Продолжение боев Второй мировой войны, но уже на Тихоокеанском театре. По сравнению с предыдущей частью, графика заметно улучшилась, во всю используя возможности движка DirectX 9. Напарники с мужественными квадратными челюстями бессмертные, так что врач потребуется только вам.





В 2005 году вышла игра Brothers in Arms Road to Hill 30. В один прекрасны день Ubisoft проснулась и поняла, что у всех есть шутеры по Второй мировой, а у нее нет. Этот шутер более точно описывает события июня 1944 года, когда на берегу Франции открылся «второй фронт». Нормандия в игре играет сочными красками. Играем за сержанта Мэтью Бейкера.





В 2005 году вышла игра Brothers in Arms Earned in Blood. Она является сиквелом оригинальной игры. Все тоже самое, изменились лишь локации и саундтрек. В отличие от первой части, предстоит играть за сержанта Хартстока.





Еще в 2005 году вышла игра Battlestrike The Siege. Просто тир в антураже Второй мировой войны, никакого сюжета в игре нет.





Также в 2005 году вышла игра Call of Duty 2. Игра поделена на три кампании, в которых главными героями стали американец Тейлор, англичанин Дэвис и советский рядовой Василий Иванович Козлов.





В 2006 году вышла игра BattleStrike The Road To Berlin. Еще один тир от City Interactive. Бюджетная аркада с шестнадцатью этапами.





В 2008 году вышла игра Brothers in Arms Hells Highway. Играем за штаб-сержанта Мэтью Бейкера. Можно руководить несколькими группами союзников. К сожалению, разрушаемости нет, и никакие постройки нельзя повредить даже из гранатомета. Это последняя игра из серии, и больше Ubisoft к этой теме не возвращалась.





Еще в 2008 году вышла игра Call of Duty World at War. Игра показывает историю двух персонажей. Это рядовой морской пехоты Миллер и рядовой Красной армии Дмитрий Петренко.





В 2009 году вышла игра Battlestrike Shadow of Stalingrad. Игра от CITY Interactive. Всего в игре 8 глав, состоящих из темных коридорных уровней.





Также в 2009 году вышла игра Wolfenstein. Играем за агента Блажковича. Действие происходит в маленьком городке Айзенштад, где нацисты откопали мощный источник энергии из параллельного измерения. Городок набит персонажами. Повстанцы устраивают вылазки против нацистов. Контрабандисты торгуют патронами и апгрейдами для оружия. Неизвестно откуда взявшаяся группа советских ученых расшифровывает древние письмена.

На этом пока все, впереди еще больше шутеров по Второй мировой войне.