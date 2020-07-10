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Продолжаем освещать коллекцию игр про зомби для слабых ПК. Игры про зомби отражают страх человечества перед неизвестным болезнями, способными поработить человечество. И таким образом позволяют смоделировать поведение здорового человека при таком стечении обстоятельств. Для тех, кто пропустил - Первая часть.

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The Walking Dead Survival Instinct – игра 2013 года от студии Terminal Reality. Эта видеоигра понравилась 87% пользователей Google. В игре присутствуют персонажи из сериала – братья Дэрил и Мэрл. Задача – добраться до пункта эвакуации в Атланте.

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State of Decay YOSE Day One Edition – игра 2013 года от студии Undead Labs. Эта видеоигра понравилась 94% пользователей Google. В данной игре нужно взять под управление группу выживших, заниматься обустройством лагеря, искать припасы. В игре полностью открытый мир, а игровые сутки длятся 2 часа реального времени. Площадь карты - 16 квадратных километров.

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State of Decay Breakdown - первое дополнение для игры State of Decay, вышедшее 29 ноября 2013 года. В нём было снижено количество ресурсов и добавлены новые персонажи и оружие. В игре 6 уровней сложности, с каждым разом зомби становится больше, машины быстрее ломаются, ресурсов все меньше.

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Dead Rising 3 - игра 2013 года от Capcom (в 2014 портирована для Windows). Эта видеоигра понравилась 92% пользователей Google. В игре полноценный открытый мир, большой город, поделенный на 4 локации. События игры проходят через 6 лет после событий во 2 части в городе Лос-Пердидос. В игре есть четыре концовки.

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Dead Island: Riptide - игра 2013 года от Techland. Эта видеоигра понравилась 93% пользователей Google. Игра использует игровой движок Chrome Engine 5. В игре есть большой открытый мир, захваченный мертвецами, почти безграничные возможности по модификации собственного инвентаря и система прокачки. Является прямым продолжением оригинальной игры.





State of Decay Lifeline - это второе дополнение для игры State of Decay, вышедшее 30 мая 2014 года. В этой игре совершенно новая локация. Играть предстоит за военных. Цель – спасти ученых, занимающихся исследованием вируса и не успевших вовремя эвакуироваться.





Zombie Army Trilogy – игра 2015 года от Rebellion. Эта видеоигра понравилась 92% пользователей Google. Является ответвлением от серии игр Sniper Elite. По сюжету в апреле 1945 года Гитлер решает воскресить всех павших солдат, и таким образом выиграть войну. И ему это удается, только зомби-солдаты не подчиняются приказам.





The Walking Dead Michonne – игра 2016 года от Telltale Games. Это самостоятельная игра о героине комиксов Мишонн. Игра состоит из 3 эпизодов.





The Walking Dead A New Frontier – игра 2016 года от Telltale Games. Является третьим сезоном. Принцип игры тот же, что и в прошлых двух сезонах. Продолжается история девочки Клементины.





The Walking Dead: The Final Season игра 2018 года от Telltale Games. Эта видеоигра понравилась 98% пользователей Google. Является четвертым и последним сезоном серии игр о Клементине. В сезоне всего четыре эпизода. История Клементины оборвалась на полуслове в четвертом эпизоде, потому что студия Telltale Games обанкротилась и закрылась. Пожалуй это самый скучный сезон в серии, но для полноты картины его стоит пройти, если уже пройдены три предыдущих сезона.



