Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Одним из основных составляющих компонентов игр, ради которого принимается решение о покупке игры, является графика. Именно графические красоты заманивают игроков с обложек дисков и из видео трейлеров. Наиболее яркой и красочной возможностью продемонстрировать графические возможности игры является построение игровой локации на тропическом острове. В основе этого кроется тяга человека к отдыху, Игра — это отдых, тропический пляж — это отдых, поэтому их симбиоз рождается сам собой.

реклама

Каждый согласится с тем, что гораздо приятнее глазу разглядывать переливы света на песчаном пляже между пальмами на закате, чем пробираться сквозь темные, плохо освещенные коридоры.

Безусловно, не пляжем единым живут разработчики игр, но к идее перестрелок на тропическом острове разработчики из разных стран прибегали часто. Сегодня я подобрал 11 шутеров на тропических островах для слабых ПК. Это важно для большинства геймеров, не обладающих мощным железом – посетить курортные места, не выходя из дома, при этом получая на экране картинку высокого качества.

анонсы и реклама RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену





реклама

Far Cry – легендарная игра 2004 года, то есть ей уже 16 лет. В те годы это был графический прорыв. Зеленая тропическая растительность, казалось, буквально вываливалась на игрока из монитора. Остров в южной части тихого океана в те времена никого не оставил равнодушным.

реклама





Just Cause – игра 2006 года, то есть ей уже 14 лет. Самая первая часть из серии похождения агента ЦРУ Рико Родригеса. Большой открытый мир, группа островов на 1025 квадратных километров. Много оружия, транспорта. А также желтый песок, пальмы и голубая вода.

реклама





Crysis – игра 2007 года. Игре уже 13 лет, но даже сейчас она выглядит потрясающе на максимальных настройках. Это был технологический прорыв, игра была эдакой демонстрацией новомодного тогда движка DirectX 10.





Боец Спецназа Фскн России – игра 2007 года, созданная на бюджетные деньги. Лишь первая миссия проходит на борту корабля, зато все остальные – на тропическом острове. Игра вышла одновременно с Crysis, но разница между ними как между деревенской телегой и Роллс-Ройсом. Тем не менее в игре есть приятные тропические виды. Солнце, море, пальмы пляж, стрельба – все в наличии.





Crysis Warhead – игра 2008 года. Является «боковым» ответвлением от Crysis. Все тот же остров, только вид с боку. В те годы ничего более красивого и технологичного не существовало, и в 2020 году картинка в игре выглядит гораздо лучше, чем во многих современных играх.





Lost: Via Domus – игра 2008 года по мотивам одноименного сериала. Вы разбиваетесь на самолете на тропическом острове и должны разгадать загадки острова. По большому счету – это квест, но с элементами шутера. В арсенале вашего героя будет пистолет и патроны к нему, и, хотя стрелять придется не часто, но все-таки придется. Пляж с остатками самолета и группой выживших является здесь тихой гаванью, где можно отдохнуть, в то время как в глубине острова придется изрядно напрячься.





Xenus 2: Белое золото – игра 2008 года, разработанная украинской студией Deep Shadows. Не смотря на свой возраст в 12 лет игра выглядит очень хорошо. Программисты выжали все соки из DirectX 9, чтобы угодить игрокам. В отличие от первой части, где локация размещена в глубине колумбийских джунглей, действие второй части разворачивается посреди архипелага из нескольких крупных и большого числа малых островов. Также в игре можно купить свой остров и вложиться в его обустройство.





Pirate Hunter. Сомалийский капкан – игра 2009 года. Главный герой игры – морской котик Игорь Котов. Ищет на островах тихого океана свою жену. Графически игра не выдающаяся, но сносная. Пострелушки на острове в наличии.





Just Cause 2 – игра 2010 года, является прямым продолжением первой части. Смысл и сюжет остались практически те же самые, только улучшилась графика. Остров с пальмами стал еще красивее.





Dead Island – игра 2011 года. Локация разместилась на тропическом курортном острове в Папуа – Новой Гвинее. Вы – один из немногих выживших туристов, ваши враги являются такими же отдыхающими, превратившимися в зомби. Пляжи не так красивы и детализированы, как в Crysis, но очень неплохи и оставляют приятное впечатление.





Dead Island: Riptide – игра 2013 года. Является прямым продолжением оригинальной игры. Покинув тот первый остров, вы прибываете на второй, в надежде, что тут-то зомби нет, но они здесь тоже есть. Пальмы, море, пляжи все также хороши и притягательны.

На этом подборка красивых и не требовательных пляжных стрелялок окончена. Напишите, какие еще вы знаете шутеры на тропических островах для слабых ПК?