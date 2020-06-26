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Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года

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Компания Intel выпустила новую платформу Socket 1200. Под новую платформу уже доступны и процессоры 10-го поколения, и материнские платы. Также на нее выйдут процессоры 11-го поколения, так что можно будет обновить процессор. Если вы решили обновить старую игровую систему или собрать систему с нуля, то следует обратить на эту платформу пристальное внимание. Конечно, существуют недорогие решения от AMD, но если речь идет именно о системе для игр, то платформа Intel пока еще предпочтительнее, вы получите больше кадров на вложенный рубль. Актуальные цены возьмем из магазина Регард.

Всего подберем три сборки – начальную, среднего уровня, и топовую.

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Для игровой системы начального уровня придется выложить 62010 рублей. За эти деньги вы получите блок питания компании HIPER HPB-600RGBмощностью 600 ватт, с подсветкой, с бронзовым сертификатом КПД.

Материнская плата будет ASUS PRIME B460-PLUS, у нее четыре слота под оперативную память, два слота под M.2 накопители и стабильный надежный БИОС.

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Корпус будет один из самых лучших – DeepColl MATREXX 55 V3 с тремя разноцветными вентиляторами в комплекте. У корпуса продуманное расположение внутренних устройств, а также передняя и боковая панели выполнены из закаленного стекла, так что можно будет сквозь них любоваться подсветкой комплектующих.

Видеокарта будет на чипе 1660 Super – это лучшая видеокарта начального уровня.

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Процессор выберем Core i5-10400F. В играх он опережает Ryzen 3600X. В боксовом исполнении, потому что, почему-то, ОЕМ вариант стоит дороже. Процессор имеет высокие частоты, что важно для игр, а также 6 ядер и 12 потоков, чего хватит для всех повседневных задач.

В качестве накопителя будет M.2 накопитель от SmartBuy объемом 256 гигабайт. Для системы и нескольких игр этого будет достаточно, а высокая скорость обмена данными позволит мгновенно загружать игры.

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Оперативная память будет представлена комплектом из двух модулей общим объемом 16 гигабайт, для включения двухканального режима памяти.

Для охлаждения процессора был выбран кулер Aardwolf Optima 10X с разноцветной подсветкой.

Итого в системе будут светиться блок питания, корпусные вентиляторы, видеокарта, процессорный кулер.

Система среднего уровня обойдется в 102050 рублей. От бюджетной системы останутся только материнская плата и корпус. Блок питания уже будет компании EVGA на 750 ватт.

Видеокарта будет более мощная, на чипе 2070 Super.

Процессор будет Core i5-10600. В играх он быстрее, чем двенадцатиядерный Ryzen  3900X и восьмиядерный Core i7-9700. У него так же 6 ядер и 12 потоков, но частота турбо на 500 МГц выше.

SSD будет увеличенного объема в 512 гигабайт.

Модулей памяти будет два, но объем каждого будет 16 гигабайт.

Для охлаждения процессора была выбрана система водяного охлаждения DeepCool Gammaxx L120 с одним разноцветным вентилятором.

В данной сборке светится меньше компонентов – корпусные вентиляторы, видеокарта и СВО процессора.

А вот за топовую конфигурацию придется выложить 208990 рублей.

Здесь все компоненты будут новые, не из описанных выше сборок.

Материнская плата ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING имеет красную светящуюся полоску возле аудио чипа, а также светящийся разноцветный глаз на кожухе задней панели.

Блок питания будет мощный – на 1000 ватт от лидера отрасли, компании SuperFlower с сертификатом КПД Platinum.

Видеокарта будет топовая на сегодняшний день – 2080 Ti. Да, скоро выйдет 3000-я серия видеокарт, по это будет в конце года.

Процессор Core i7-10700K имеет 8 ядер, 16 потоков и частоту 5100 МГц в турбобусте, фактически это топовый процессор 9-го поколения 9900KF, но с другим названием. В играх он уступает только одному единственному процессору - Core i9-10900К, который неоправданно дорог.

Корпус будет более просторный, но такой же продуманный и со светящимися вентиляторами – DeepCool MATEREX 70.

SSD накопитель вырастет до одного терабайта, что позволит хранить больше игр и фильмов, при этом предоставляя еще более высокую скорость доступа – 3,4 гигабайта в секунду на чтение, и 3,2 гигабайта в секунду при записи.

Модулей памяти будет два, но каждый по 32 гигабайта. В топовом компьютере уже можно запускать браузер хром с сотней вкладок, не опасаясь нехватки памяти.

Для охлаждения горячего процессора будет использована двухсекционная система водяного охлаждения AeroCool Pulse L240F.

 

Как можно заметить, по цене топовой системы можно купить две системы среднего уровня, или три системы начального уровня. Но оно того стоит.

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