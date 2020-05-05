Готовимся крутить педали не выходя из дома - Tour de France 2020 выходит на ПК
Компании NACON и Cyanide объявили, что знаменитая велогонка Tour de France впервые выйдет на PC. Кроме того, в игре эксклюзивно для персональных компьютеров появится камера от первого лица. Издатель выпустил дебютный трейлер, котором можно оценить как это будет выглядеть.
Новое положение камеры позволит игрокам ярче представить себя в роли профессионального велогонщика. Прорывы, крутые склоны и скоростные спринты будут еще более ошеломляющими, чем когда-либо уже в этом году.
Игроки смогут погрузиться в режим Pro Leader, где они должны будут создать своего гонщика. Они также смогут выбрать свою специализацию и улучшить свои результаты в течение последовательных сезонов, чтобы в конечном итоге стать лидером рейтинга Pro Cycling. Tour de France 2020 будет доступен на ПК вместе с топовой игрой велоспорта Pro Cycling Manager 2020.
Вот новые возможности, которые будут представлены в Tour de France 2020:
Льеж-Бастонь-Льеж ("старая леди"), гонка на 266 км с крутыми подъемами;
Переработанный интерфейс, который обеспечивает лучшее понимание ходов и положения конкурентов;
Более жесткие рамки времени гонки, где осанка и управление спринтом имеют решающее значение для успеха;
Более реалистичный ИИ перехватывает любую возможность атаки.
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