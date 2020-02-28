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В далеком августе 2019 года компания Crytek поделилась с фанатами новым технологическим трейлером на новейшем движке CRYENGINE 5.6. В том коротком трейлере показывалась переделанная и улучшенная сцена из оригинальной игры Crysis, которая была перестроена на последней версии движка Crytek. Тогда фанаты предположили, что это был намек на переиздание оригинальной Crysis, но Crytek и EA так ничего не заявили. Теперь появились новые кадры из этой сцены.

Художник Ларс Хофрихтер, работающий в Crytek, был ответственным за создание того ролика. По его словам, представленные кадры показывают богатые возможности движка CRYENGINE. Помимо этого, он применил программное решение GI CRYENGINE (SVOGI) для создания окружающего освещения и кубических карт отражений и бликов. Также он заверяет, что это все не было нарисовано в графическом редакторе, а снято напрямую с движка. Проще говоря, нет никаких свойственных графическим редакторам дополнительных засветов, которые могли бы довести до фото реализма визуальные эффекты этих кадров.

В настоящее время нет никаких планов по ремастеру легендарной оригинальной Crysis. Хотя это было бы здорово, тем не менее стоит признать, что Crysis на данный момент – это мертвая франшиза. Это печально, но опять же, будет ли Crytek вкладывать силы в ремастер/ремейк Crysis? Особенно после того, что случилось с их Crysis 2 и Crysis 3?

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