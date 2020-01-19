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Онлайн магазин AliExpress позволяет закупиться не только недорогими безделушками, но и современным компьютерным железом. В данной статье мы соберем современный компьютер, который будет стоить дешевле чем в России. Стоит отметить, что в 2020 году беспошлинный порог для покупок составляет 200 евро, но на каждую посылку и без ограничения на число посылок. То есть, если вам будут приходить посылки до 200 евро каждая ежедневно, то никакого таможенного сбора платить не придется. Многие покупатели опасаются того, что им пришлют некачественный и нерабочий товар. Но на самом деле опасаться нечего, если товар имеет дефект или полностью нерабочий, то нужно записать подробное видео, демонстрирующее проблемы с товаром и открыть спор. В большинстве случаев продавец вернет деньги, частично если товар имеет небольшой дефект, и полностью, если товар неработоспособен. Также нужно ориентировать на отзывы о товаре от покупателей, если есть много положительных отзывов - это хороший аргумент в пользу покупки.

В основу компьютера положим достаточно мощный процессор AMD Ryzen 7 2700X. Сейчас его можно купить за 8772 рубля с бесплатной доставкой. В РЕГАРДе такой стоит 12330 рублей. Да, это инженерный образец, но в работе он ничем не будет отличаться от обычного процессора из российского магазина. Восемь вычислительных ядер и 12 потоков смогут переварить любые пользовательские задачи от игр и монтажа видео до сложного моделирования.

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Для охлаждения нашего процессора можно взять кулер-снеговик. По отзывам пользователей он тихий и хорошо охлаждает процессоры от AMD. Радиатор кулера содержит четыре тепловые трубки с технологией прямого контакта к крышке процессора. И стоит он всего 1020 рублей с бесплатной доставкой. В РЕГАРДе точно такой не продается, но аналог можно купить за 1500 рублей.

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Материнскую плату выберем ASUS CROSSHAIR VII HERO (Wi-Fi AC) . Это добротная плата от именитого производителя, она станет хорошей основой нашей системы. Цена составит всего 14306 рублей. Но бесплатной доставки нет, самая минимальная доставка курьером прямо в руки обойдется в 3530 рублей, что в сумме дает 17836. В РЕГАРДе такая материнская плата уже не продается, но последний раз стоила более 19000 рублей, в СИТИЛИНКе такая плата продается за 19060 рублей. Так что даже с учетом курьерской доставки это выгодная покупка, к тому же курьерская доставка будет больше уверенности в сохранности товара, нежели доставка простой почтой. Кроме того, эта материнская плата поддерживает процессоры 3000 серии, так что в будущем можно будет легко обновить процессор, добавив мощности этой системе.

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Память возьмем от компании Veritech с красивой RGB подсветкой и стилизованным изображением гепарда на корпусе. Комплект из двух планок по 16 гигабайт каждая со скоростью 3200 МГц обойдется всего в 8274 рубля. Нам понадобится два таких комплекта, поскольку 64 гигабайта памяти на сегодняшний день уже являются необходимым минимумом, и наша материнская плата как раз имеет 4 слота оперативной памяти. Итого 16548 рублей. Точно такой памяти в РЕГАРДе нет, но самая дешевая память с такими характеристиками, но без подсветки, обойдется в 5160 рублей за планку, то есть 4 планки будут стоить 20640, что на 4092 рубля дороже.

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Для системы и файлов надо брать накопитель SSD M.2. Лучшим выбором будет KingSpec M2 SSD объемом 1 ТБ. Данная модель стоит всего лишь 6257 рублей с бесплатной доставкой. Выбранная нами ранее материнская плата поддерживает накопители данного типа, а брать диск с интерфейсом SATA не стоит, они уже устарели. В РЕГАРДе точно такой накопитель не продается, но самый дешевый аналог от Intel обойдется в 8150 рублей.

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Блок питания трудно выбрать по бренду, потому что зачастую бренд мало известен. Тут надо смотреть по отзывам. Например хорошие отзывы имеет блок T.F.SKYWINDINTL 1800 Вт. Конечно, реальных ватт там может быть меньше, но даже если их вдвое меньше - этого будет вполне достаточно, отзывы у этого блока положительные. Цена блока составляет всего 5701 рубль с бесплатной доставкой. В РЕГАРДе такой мощностью обладает только блок Enermax за 26540 рублей.

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Корпус за 4235 рублей с бесплатной доставкой от производителя S SKYEE радует приятным дизайном, красивой RGB подсветкой. Можно выбрать только чёрный вариант. Стоит отметить наличие на боковой стенке закаленного стекла, а не акрила, как в дешевых корпусах. Вентиляторы в комплекте не идут, при желании их можно докупить потом отдельно. Корпус поддерживает видеокарты до 330 мм, в него как раз влезет наша видеокарта. Точно такой корпус не продается в РЕГАРДе, но похожий по дизайну корпус от GAMDIAS обойдется в 5180 рублей.

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Вот с видеокартой проблема, найти на AliExpress RTX 2080 Ti дешевле, чем в России невозможно. В РЕГАРДе можно взять вот такую GeForce RTX2080 Ti Zotac за 76660 рублей.





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В итоге наш системный блок обойдется в 60369 рублей, без учета стоимости видеокарты. Доставка бесплатно, если заказывать запчасти по одной. Кроме того, не стоит забывать о том, что существует множество систем с кэшбеком, которые позволят вернуть 5-7%, то есть 3018-4225 рублей, а это уже приятный бонус. То есть в итоге покупка системника без видеокарты может обойтись всего в 56143 рубль, тогда как в РЕГАРДе точно такой же по характеристикам компьютер обойдется вам в 93400, то есть на 37256 рублей дороже.