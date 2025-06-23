Новинки будут обладать более высоким показателем IPC, но в тестах на производительность они уступят Snapdragon 8 Elite Gen 2

Инсайдер Fixed Focus Digital поделился информацией о чипах A19 и A19 Pro, которые разрабатываются Apple для будущих iPhone 17. По его словам, компания продолжает делать упор на эффективности вычислений, используя технологию TSMC N3P (3 нм). Эта особенность может позволить процессорам демонстрировать более высокий показатель IPC (инструкций за такт) по сравнению с конкурентами — Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm и Dimensity 9500 от MediaTek, которые тоже строятся на этом техпроцессе.

Однако, несмотря на преимущества в оптимизации, это решение может уступать в бенчмарках, поскольку Qualcomm и MediaTek стремятся к увеличению производительности, даже если это приводит к росту энергопотребления. В свою очередь, Apple намерена обеспечить более длительное время автономной работы, что особенно важно для устройств, где ёмкость аккумулятора ограничена. Например, сообщается, что базовая версия iPhone 17 Air будет комплектоваться всего 2800 мА·ч, что делает экономию энергии критически важной.

Производители Android-смартфонов могут компенсировать повышенное потребление энергии за счёт использования крупных аккумуляторов на основе кремниево-углеродной технологии, которая позволяет хранить больше энергии в меньшем объёме. У Apple пока нет таких батарей, поэтому она сосредоточена на программной и аппаратной оптимизации «железа», чтобы минимизировать расход заряда.

Хотя новые чипы Apple могут не попасть в число лидеров по скорости в одиночных и многопоточных задачах, они всё равно будут соответствовать современным требованиям. Более того, благодаря высокой эффективности, пользователь сможет дольше использовать устройство без подзарядки, что в условиях повседневного применения может оказаться важнее теоретических показателей в тестах.