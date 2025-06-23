Производство высокотехнологичных систем автоматизируют с помощью ИИ и роботов

Согласно сообщениям источников, знакомых с ситуацией, компания NVIDIA планирует использовать гуманоидных роботов для финальной сборки своих новых GB300 NVL72 Blackwell Ultra — мощных вычислительных систем, ориентированных на задачи искусственного интеллекта. Этот шаг должен полностью исключить участие человека в последнем этапе производства, который ранее выполняли рабочие.

Совместно с Foxconn, NVIDIA намерена запустить первый завод по производству серверов с участием роботов в Хьюстоне (Техас). По мере завершения строительства и настройки процессов, человек будет выполнять лишь контролирующую функцию, проверяя качество выполненной работы. В будущем такие фабрики станут полностью автономными. Решение о внедрении гуманоидных роботов объясняется не только стремлением к автоматизации, но и заботой о здоровье сотрудников: сборка серверов подразумевает поднятие тяжёлых конструкций, что может быть вредно при длительном воздействии. Роботы же возьмут на себя эти нагрузки, обеспечивая более безопасные условия труда.

NVIDIA уже давно развивает направление робототехники через свою платформу Isaac, которая использует CUDA-ускорение и специальные вычислительные модули Jetson для обработки данных от датчиков и камер. Также была разработана модель GR00T N1 — первый открытый базовый алгоритм для гуманоидов, позволяющий им взаимодействовать с внешним миром и обучаться на основе синтетических данных. Дополнительно используется физический движок Newton AI, моделирующий поведение роботов до их запуска в реальных условиях.