Новинка может получить графическую подсистему Radeon 800M и более высокую тактовую частоту.

Один из новых процессоров AMD, относящихся к серии Ryzen Ai 400 (Gorgon Point), был замечен на тестах в программе FurMark. В ходе проверки в разрешении 1440p интегрированная графика набрала 1097 баллов, что указывает на уровень производительности, сравнимый с Radeon 780M, а возможно — даже с обновлённой линейкой Radeon 800M, которая может быть основой для iGPU в этих чипах.

Согласно утечке от пользователя @momomo_us, связанный с этим GPU процессор имеет идентификатор AMD 100-000001868-30_Y, который, по предположениям экспертов, соответствует модели Gorgon Point. Максимальное энергопотребление устройства составило 47 Вт, что довольно высоко, но учитывая нагрузку от FurMark, это объяснимо. Также стало известно, что частота iGPU достигает 3.085 ГГц.

Предыдущие данные о серии Gorgon Point не раскрывали много деталей, кроме того, что это обновлённые APU с TDP 28 Вт, выполненные в том же корпусе, что и Strix Point (FP8-разъём).