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ddr22
Интернет-источники опубликовали изображения новых наушников Nothing Headphone (1)
Новинка получит необычный дизайн и цену около $300

Nothing Headphone (1) показаны на изображениях до официального анонса, которые, по всей видимости, были взяты из фирменных материалов компании. Это произошло незадолго до запланированного мероприятия, которое состоится 1 июля, где будет представлен также новый смартфон Nothing Phone (3).

На изображениях видно, что дизайн новинки остаётся в фирменном стиле бренда. Наушники получили овальную форму амбушюр и центральный прямоугольный блок с элементами управления. В этой части размещены физические кнопки, порты и отверстия для микрофона. Также стало известно, что устройство поддерживает использование 3.5 мм разъёма.

В отличие от других моделей в этом классе, новые наушники не складываются, но имеют регулируемую дужку, которая адаптируется под размер головы пользователя.

Хотя технические характеристики пока остаются под вопросом, уже известна ориентировочная стоимость: $309 в США, €299 в Европе и £299 в Великобритании. Эти данные появились благодаря инсайдерам, публикующим информацию на платформах вроде X (ранее Twitter).

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#nothing headphone (1)
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