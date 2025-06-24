KOORUI выпустила новый 27-дюймовый игровой монитор G2741L, который оснащён технологией Dual Mode Display. Это позволяет пользователю переключаться между режимом с частотой 320 Гц (FHD) для динамичных игр и UHD-режимом 160 Гц для работы и создания контента. Такой подход делает его универсальным решением как для геймеров, так и для профессионалов.

Монитор построен на основе матрицы Fast IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора, точную цветопередачу и охват 95% цветового пространства DCI-P3. Поддержка 1.07 млрд цветов (8-бит + FRC) гарантирует яркость и насыщенность изображения, что особенно важно при работе с графикой или просмотрах фильмов. В режиме Full HD он подходит для быстрых шутеров, где решающее значение имеет скорость реакции, а в UHD — для творческих задач, требующих детализации и глубины цвета.

Размер экрана выбран удачно: 27 дюймов обеспечивают баланс между погружением в игру и удобством использования за рабочим столом. Для подключения доступны разъёмы HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и Audio Out, что делает его совместимым не только с ПК, но и с современными консолями, включая PlayStation 5.

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Согласно заявлению менеджера бренда Mr. Hunter, цель создания устройства — предоставить пользователям возможность быстро адаптировать монитор под текущую задачу. Теперь нет необходимости иметь отдельные дисплеи для игр и работы: одно устройство способно справляться с обеими функциями, сохраняя высокий уровень качества и скорости.

Цена новинки составляет $600, что ставит её в средний ценовой сегмент среди игровых мониторов. Для тех, кто ценит универсальность и производительность, это может стать важным шагом в оптимизации своего рабочего места. Остаётся ждать отзывов от владельцев, чтобы понять, насколько хорошо реализованы обещания бренда. Но уже сейчас ясно одно: KOORUI предлагает решение, которое может привлечь внимание тех, кто ищет гибкий инструмент для игр и повседневного использования.